Coñecer a xestión comunal do pasado para inspirar o rural futuro

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza analizou o manexo do territorio en tres espazos da comarca, as Brañas de Laíño (Dodro), o monte veciñal de Baroña (Porto do Son) e o de Froxán (Lousame). Abre unha convocatoria para apoiar proxectos que aproveiten a potencialidade da comarca

“O Laboratorio Ecosocial do Barbanza é un proxecto inusual”, recoñecen os seus promotores. A iniciativa bota man do coñecemento herdado e asentado nas comunidades para trazar proxectos que posibiliten un rural cun futuro sostible. “É un estudo antropolóxico que permite ver como vivimos na natureza, como a xestionamos e como xeramos alimento nela”, explica David Chipperfield arquitecto e presidente da Fundación Rede de Innovación Arousa (RIA), unha das entidades colaboradoras da iniciativa.

“A investigación debe axudarnos a repensar como nos relacionamos coa natureza e o papel das comunidades”, comenta Lourenzo Fernández, profesor do Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago (USC) e director do Grupo de Investigación Histagra, outro dos integrantes do proxecto, xunto coa Fundación Banco Santander e a Cátedra Juana de Vega.

“Galicia está na vangarda á hora de repensar como vivimos coa natureza” (David Chipperfield, presidente da Fundación RIA)

Pese ó pouco habitual que é atopar proxectos desta índole e da complexidade da propia temática, o estudo permitiu confirmar que Galicia xa ten avanzado neste eido. “Reconsiderar como vivimos coa natureza é unha tarefa complicada, pero na que Galicia, inesperadamente, se atopa na vangarda”, reafirma Chipperfield.

Fixéronse tres estudos de caso nas Brañas de Laíño, no monte veciñal de Baroña e no de Froxán

A primeira fase do proxecto, que acaba de rematar, incluíu un achegamento á realidade e historia rural da zona do Barbanza dende varios eixos. A participación do Histagra no proxecto permitiu botar man do coñecemento de 30 anos de investigacións sobre o rural galego, ó que se sumou a revisión documental de máis de 120 anos de prensa local.

Á marxe deste traballo documental, o proxecto incluíu o estudo de 3 comunidades de montes veciñais en man común que permitiron unha aproximación da realidade sobre o terreo. En concreto coñeceron as comunidades de As Brañas de Laíño, Baroña e Froxán. “Buscábase traballar coas comunidades, saber que é o que fan e como o fan. Tratamos de que sexan eles os que nos conten”, explica Fernández. Deste xeito procuran extraer pautas do coñecemento herdado e que aínda está presente nas comunidades sobre as que se asenten proxectos de futuro. “Este achegamento ás comunidades de montes permitiunos comprobar que son moito máis que monte. Nelas hai unha relación forte entre as familias e a comunidade en termos materiais, económicos pero tamén simbólicos, sociais e culturais” apunta David Soto, un dos historiadores que xunto con Fernández liderou os traballos de campo.

A pandemia obrigou a paralizar os encontros cos veciños antes do previsto, con todo entrevistáronse con 50 persoas da comarca

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza tamén se viu afectado polo impacto da pandemia, xa que en plena fase de entrevistas e encontros cos membros destas comunidades decretouse o estado de alarma e tiveron que paralizalos antes do que tiñan previsto. Con todo, puideron entrevistarse con máis de medio cento de persoas e teñen máis de 50 horas de gravacións.