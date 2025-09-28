Concurso de fotografía para visibilizar a labor da Muller Rural

Co gallo do Día Internacional da Muller Rural, que se celebra cada ano o 15 de outubro, o Concello da Pastoriza convoca a sétima edición do Concurso de Fotografía que pretende visibilizar ás mulleres do municipio e reivindicar a importancia do papel feminino tanto nas explotacións agrogandeiras coma en todas as actividades relacionadas coa vida no rural.
Para participar neste concurso só é preciso enviar unha fotografía disparada cunha cámara ou un teléfono móbil na que saia unha muller que viva no concello da Pastoriza ou sexa orixinario del, indicando un título para a imaxe.
As fotografías poderán enviarse dende o 1 oa 8 de outubro ao enderezo de correo electrónico concursofotografiamullerrural@gmail.com. Ao día seguinte, o día 9, publicaranse as fotografías participantes na páxina de facebook do Concello da Pastoriza. Poderán votarse até o día 15 e a gañadora será a instantánea que máis gústame teña.
Cada 15 de outubro celébrase o Día Internacional da Muller Rural, unha efeméride instaurada pola ONU no ano 2007
A Asemblea Xeral da ONU estableceu en 2007 esta efeméride para recoñecer a contribución da muller rural ao desenvolvemento agrícola, á melora da seguridade alimentaria e á erradicación da pobreza.
O Concello da Pastoriza organiza este certame que ten por obxectivo reivindicar o papel fundamental que as mulleres teñen como soporte demográfico, social, económico e laboral das parroquias e aldeas rurais. “As mulleres rurais contribuen ao desenvolvemento dunha comunidade, son o sostén impresdincible dos pobos e manteñen vivas as aldeas”, defende o tenente de alcalde da Pastoriza, Marcos García Lombardero, que explica que por medio desta iniciativa pretenden “visibilizar a través da fotografía ás nosas mulleres rurais, ás máis próximas, ás da Pastoriza”, pois afirma que “as mulleres son o piar fundamental do 99% das casas, e nese outro 1% é onde xa non queda ninguén”.