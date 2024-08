Concentración pola EHE en Ourense

Na mañá de hoxe, o Sindicato Labrego desenvolveu unha concentración fronte á sede da Consellaría do Medio Rural en Ourense en demanda de solucións á crise da Enfermidade Hemorráxica Epizóotica (EHE). A EHE esténdese desde inicios do verán polas ganderías da provincia, en especial no Macizo Central de Ourense e no oriente da provincia, onde acadou un alto impacto.

A organización agraria sinala que hai granxas con máis do 80% do gando afectado e que o persoal de clínica veterinaria estase a ver desbordado. A enfermidade disparouse ademais en plena campaña de recollida da herba seca, “co cal moitas granxas non dan abasto para atender os animais enfermos e recoller a forraxe”, advirte o Sindicato Labrego.

Dado que a maioría das explotacións están en extensivo, as ganderías teñen tamén que recoller periodicamente os animais para administrarlles o repelente antimosquitos en mangas de manexo, unha situación que xera estrés nos animais e aumenta as dificultades de xestión.

“A doenza está a avanzar na provincia de xeito rápido e a incertidume e preocupación nas granxas é moi grande”, sinala a organización.

Desde o Sindicato Labrego, presentaron unha táboa reivindicativa que lle trasladarán á Xunta e ó Ministerio de Agricultura. Como medidas máis inmediatas, piden que se convoquen as axudas para tratamentos, sen máis retrasos, e que Medio Rural convoque un gabinete de crise que permita coordinar e axilizar a toma de medidas.

Estas son todas as principais demandas: