Con datos e xenética de precisión: así se están a desenvolver os novos híbridos de millo

A mellora xenética do millo pasou de avaliar miles de combinacións en campo a seleccionar, mediante modelos preditivos, só aquelas con maior probabilidade de éxito. Isto permite acelerar o desenvolvemento de híbridos máis eficientes, mellor adaptados ao clima atlántico e con maior valor para a alimentación do gando.
Millo híbrido: menos ensaio, máis precisión
Nas explotacións gandeiras do norte de España, o millo ensilado segue a ser unha das bases da alimentación. A esixencia é clara: producir máis materia seca, con calidade e estabilidade, en condicións climáticas cada vez máis variables.
Neste contexto, a mellora xenética do millo híbrido está a vivir unha transformación profunda. Tradicionalmente, o desenvolvemento de novos híbridos implicaba avaliar miles de combinacións en campo, con procesos longos e custosos. Hoxe, a incorporación da intelixencia artificial (IA) e novas técnicas xenómicas (NGT) permite anticiparse.
“O reto xa non é só xerar variabilidade, senón saber elixir ben desde o principio”, explica Vanesa Castro, responsable de vendas de MAS Seeds na zona norte. “Estamos vendo como a tecnoloxía permite levar ao campo materiais moito máis afinados, pensados especificamente para as nosas condicións”.
De miles de cruces a decisións estratéxicas
O punto de partida segue a ser o mesmo: cruzar liñas parentais para aproveitar o vigor híbrido. Porén, o volume de combinacións posibles é enorme, chegando a millóns de individuos potenciais.
Aquí é onde entra a intelixencia artificial. A partir de datos xenéticos, históricos produtivos e condicións ambientais, os modelos preditivos permiten simular miles de cruces antes de realizalos fisicamente.
Na práctica, isto supón un cambio clave:
- Pásase de avaliar miles de híbridos en campo a seleccionar previamente os máis prometedores.
- Redúcense custos e superficie experimental.
- Acúrtanse os tempos de desenvolvemento.
“Para o agricultor ou gandeiro isto tradúcese en algo moi concreto: híbridos que funcionan mellor desde o primeiro momento”, sinala Castro. “Menos incerteza e máis regularidade campaña tras campaña”.
Híbridos pensados para o norte
Galicia e a cornixa cantábrica presentan un escenario agronómico moi particular: alta pluviosidade, presión de enfermidades, risco de acamamento e campañas irregulares.
Grazas á integración de datos ambientais nos modelos, hoxe é posible priorizar híbridos con características clave para estas zonas:
- Maior resistencia a enfermidades fúnxicas
- Talos máis robustos
- Mellor comportamento en condicións de humidade
- Bo “stay green” e calidade da ensilaxe
“Xa non falamos de híbridos xeralistas, senón de materiais adaptados a realidades moi concretas”, apunta Castro. “Isto é especialmente importante en sistemas gandeiros, onde a regularidade do silo marca a diferenza na rendibilidade”.
Xenética de precisión: axustar o que antes era aleatorio
Á capacidade de predicir súmase agora a posibilidade de intervir directamente no xenoma mediante novas técnicas xenómicas.
Ferramentas como a edición xenética permiten modificar xenes concretos relacionados con:
- Tolerancia a estrés hídrico ou térmico
- Resistencia a enfermidades
- Eficiencia no uso de nutrientes
Isto supón un salto respecto da mellora tradicional, baseada en cruzamentos sucesivos e selección.
“A clave está na combinación”, explica Castro. “A intelixencia artificial dínos que cruzar, e as novas técnicas xenómicas permiten afinar aínda máis eses parentais. O resultado son híbridos máis precisos e máis eficientes”.
Impacto directo na explotación gandeira
Máis alá da tecnoloxía, o impacto mídese en campo. En sistemas gandeiros, os avances na mellora xenética do millo teñen efectos directos:
- Maior produción de materia seca por hectárea
- Mellor dixestibilidade da ensilaxe
- Maior estabilidade entre campañas
- Redución do risco produtivo
Ademais, unha maior eficiencia xenética contribúe a optimizar o uso de insumos, algo clave nun contexto de custos elevados e esixencias ambientais.
“Estamos nun momento no que producir máis non é suficiente”, conclúe Castro. “Hai que producir mellor, con menos recursos e máis estabilidade. E aí é onde esta nova xeración de híbridos marca a diferenza”.
Un cambio de paradigma na mellora vexetal
A obtención de híbridos de millo está a deixar atrás un modelo baseado en proba-erro para avanzar cara a un enfoque preditivo e de precisión.
A intelixencia artificial permite xestionar a complexidade e anticipar resultados. As novas técnicas xenómicas achegan ferramentas para optimizar trazos concretos. E o campo segue a ser o xuíz final.
Para o sector gandeiro do norte, isto tradúcese nunha oportunidade clara: contar con materiais cada vez máis adaptados, fiables e rendibles.
Porque, nunha contorna cada vez máis esixente, a mellora xenética xa non consiste só en seleccionar… senón en saber decidir antes de sementar.