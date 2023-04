A compra de terras por novos agricultores, principal destino da liña de investimento e circulante de SAECA

O importe medio solicitado nesta liña foi de 90.125 euros, a un prazo de 10 anos, unha cifra moi superior á media do período 2012-2021- Na compra de terras por persoas físicas, o 45,8 % das operacións e o 44,7 % do importe corresponderon a novos agricultores

A liña de avais “Investimento e Circulante” da Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), tutelada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), dirixiuse principalmente á compra de terras por novos agricultores, segundo recolle o seu informe “Perfil de referencia do usuario e das operacións” relativo ao exercicio 2022.

O documento sinala que o importe medio solicitado nesta liña foi de 90.125 euros e un prazo de 10 anos, unha cifra superior á media do últimos dez exercicios, que se situou en 68.158 euros, cun prazo medio, tamén, de 10 anos.

En concreto, a compra de terras concentrou o 39,7 % do total das operacións formalizadas e o 45,6 % do valor desta liña. Na compra de terras por persoas físicas, o 45,8 % das operacións e o 44,7 % do importe corresponderon a novos agricultores.

Estes datos sitúanse en liña cos obxectivos da nova Política Agraria Común (PAC) en relación coas políticas de desenvolvemento rural, xa que o acceso ao financiamento dos novos agricultores é un factor relevante para conseguir a remuda xeracional no campo e a fixación da poboación rural.

Respecto das liñas de avais subvencionadas polo ministerio, o importe medio da operación tipo da liña MAPA-SAECA ascendeu a 37.324 euros, mentres que o da media do dez últimos exercicios foi de 25.070 euros, a un prazo, en ambos os casos, de 5 anos. A finalidade desta liña é dotar de liquidez aos damnificados por diferentes causas, como a seca ou situacións desfavorables como as ocasionadas pola guerra de Ucraína.

SAECA continuou coa liña subvencionada polo MAPA para a adquisición de maquinaria agrícola posta en marcha en 2021. O pasado exercicio, os avais destinados a liquidez representaron o 98 % do importe total garantido e o 2 % restante tiveron como destino a adquisición de maquinaria agrícola.

En canto ao usuario do aval de SAECA, o seu perfil de referencia, tanto na liña Investimento e Circulante como na de avais MAPA-SAECA, foi o de agricultor, persoa física, home e maior de 40 anos. Na primeira delas, a proporción de operacións formalizadas por novos agricultores alcanzou o 45 %, fronte ao 30 % na liña subvencionada polo ministerio.

Por territorios, na liña de SAECA Investimento e Circulante destaca Andalucía, mentres que na de MAPA-SAECA o primeiro posto ocúpao Castela e León.

Respecto da liña de aval SAECA-Agroseguro, que garante o fraccionamiento de pago da curmá do seguro agrario, a media do importe das operacións sitúase en 6.118 euros, cun prazo medio de nove meses.

SAECA elabora este informe anual desde 2019 para identificar o perfil de referencia do usuario e das operacións de cobertura de garantía das distintas liñas de aval da sociedade. Ademais das liñas especificadas no informe, SAECA garante tamén outras operacións destinadas ás comunidades de regadores e actúa como xestora do instrumento financeiro de xestión centralizada (IFGC).