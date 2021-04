Complet G-P, un penso complementario que mellora a graxa e proteína do leite

O uso do produto demostrouse eficaz tanto en granxas en pastoreo como en ganderías máis intensivas, con muxido por robot ou en sala. Repasamos a evolución de datos de media ducia de produtores que traballan con Complet G-P

Despois de varias campañas no mercado COMPLET GP consolidouse como a solución máis práctica para subir as calidades do leite nun prazo curto de tempo. O produto funciona en diferentes escenarios, tanto en granxas intensivas con producións altas como en granxas en pastoreo con producións máis baixas.

A dixestibilidade da fibra das forraxes é o factor clave nunha ración de vacún leiteiro, pois leva a máis inxesta e máis saúde ruminal, o que deriva nunhas mellores calidades.

A xestión da dixestibilidade descansa na ración deseñada. Nese sentido, Complet GP axudarache a conseguir os obxectivos que necesitas engadindo tan só 500 gramos de penso por vaca e día. Con iso lograrás:

Mellor porcentaxe de graxa

Mellor porcentaxe de proteína

Evitar a inestabilidade do leite asociado a compoñentes lácteos e estacionalidade.

A base de aportar fibra dixestible e aditivos que melloran a dixestibilidade da fibra da ración conseguimos unha mellora rápida das calidades.

Nuns 15 días comezamos a ver os efectos que se consolidan a partir do primeiro mes de uso.

O segredo descansa no manexo de dous índices de xestión da fibra que nacen no servizo técnico de Piensos del Sil.

IF: Indice de fibrosidade (que valora a cantidade de fibra achegada por cada materia prima).

IDF: Indice de dixestibilidade da fibra (que valora a dixestibilidade da fibra aportada por cada materia prima).

Por suposto non nos esquecemos do uso de aditivos, que nos van a axudar a conseguir os nosos obxectivos e que van potenciar o uso de materias primas.

Aditivos sen materias primas é como materias primas sen aditivos, necesitámolos aos dous no noso equipo.

Sen empregar ácido palmítico

Tradicionalmente baseamos a mellora das nosas calidades en solucións simples como engadir ácido palmítico, que pode ter algúns inconvenientes de cara ao consumidor, tal e como se puxo de manifesto en Canadá no chamado ‘buttergate’, onde o consumidor quéixase da falta de untuosidade e consistencia da manteiga (moi usada para cociñar nese país) debido á inclusión de palmítico nas dietas para aumentar a porcentaxe de graxa en leite.

Convídovos a buscar ‘buttergate’ en Google e veredes a lea que hai montada.

Complet GP non necesita a inclusión de palmítico na súa formulación para conseguir resultados, de xeito que o uso do mesmo na propia ración pode ser outra arma a utilizar. Complet GP baséase na xestión da dixestibilidade da fibra e no uso de aditivos e materias primas combinadas.

Como o camiño demóstrase andando, vexamos os resultados conseguidos nalgúns dos nosos clientes máis fidelizados ao produto.

Os clientes de maior produción atópanse entre 39 e 43 litros de media, outros móvense ao redor dos 35 e os que utilizan máis o pastoreo móvense algo por riba dos 30 litros de produción. Estas son algunhas das gráficas da evolución dos seus datos nos últimos dous anos:

Granxa 1

Comarca Sistema Producción Grasa Proteína A Ulloa (Lugo) 2 ordeños 36 4,4 3,45

Caso 2 Comarca Sistema Producción Grasa Proteína Terra Cha 3 ordeños 41 4,01 3,5

Caso 3

Comarca Sistema Producción Grasa Proteína Terra Cha Robot 42 4,07 3,47

Caso 4 Comarca Sistema Producción Grasa Proteína Deza Robot 43 4,06 3,33

Caso 5

Comarca Sistema Producción Grasa Proteína A Ulloa Pastoreo 31 4,28 3,5

Caso 6 Comarca Sistema Producción Grasa Proteína Deza Pastoreo 29 4,2 3,42

Os datos falan sós nos gandeiros que usan COMPLET GP desde hai máis tempo. A evolución exitosa vémola nesta gráfica real nun dos nosos clientes máis veteranos. A liña vertical marca o inicio do éxito no uso do noso produto.

Dixemos que o camiño demóstrase andando. A que esperas para comezar? Utiliza COMPLET GP durante un mes e converterase en anos. Se necesitas calidades de leite, podemos acompañarte nese camiño.