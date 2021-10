Como van quedar os pagos da PAC nas ganderías galegas?

O Ministerio de Agricultura proxecta pechar este outono a reforma da PAC que entrará en vigor no 2023. O Plan Estratéxico Nacional ten que estar enviado a Bruselas antes de fin de ano, polo que xa se van aclarando gran parte das cuestións pendentes. Quedan por definir os ecoesquemas e o funcionamento na práctica do novo programa. Analizamos o que se sabe xa e coñecemos as valoracións do sector.

Axuda Básica á Renda e Pago Redistributivo

Na nova PAC a partir do 2023, a proposta do Ministerio é que Galicia quede encadrada en cinco rexións agrónomicas, dous de pastos permanentes (403, 303), dous de cultivos de secano (401, 301) e outra de cultivos permanentes (101).

Para cada unha desas rexións, o Ministerio calculou cal será no 2027 o valor medio dos dereitos da Axuda Básica á Renda (o actual pago básico). A liña de converxencia de dereitos que se vén practicando os últimos anos continuaría polo menos ata o 2026, cando se espera que o valor dos dereitos de cada rexión acade como mínimo un 85% do valor medio. A idea é que a converxencia total se produza en torno ó 2029, no seguinte ciclo da PAC.

A maiores do cálculo da Axuda Básica á Renda, o Ministerio fixo unha estimación de como quedaría o pago redistributivo en cada rexión.

O pago redistributivo concíbese como un pago complementario para as primeiras hectáreas de cada explotación. O valor do pago redistributivo proxéctase que sexa un 40-50%do valor medio rexional da Axuda Básica.

A idea inicial é que o pago redistributivo acade unha sexta parte do importe de Axuda Básica asignada a cada rexión. O Ministerio sinala que o umbral de hectáreas que poden percibir o pago redistributivo calcularase para cada rexión, tendo en conta a estrutura das explotacións e o importe dispoñible.

Rexión agronómica Axuda Básica (Euros)

(1) Axuda básica +

Pago redistributivo

(1) Límite de hectáreas

con pago redistributivo

(2) Pastos

permanentes 403

A Coruña, Lugo

e Deza-Tabeirós (PO) 135,75 203,62 7,15 303

Ourense e Pontevedra

(excepto Deza e Tabeirós) 103,21 154,82 30,52 Cultivos

secano 401

A Coruña, Pontevedra

e Lugo (excepto

montaña oriental) 189,60 284,41 20 301

(Ourense y montaña

de Lugo) 124,37 186,56 28 (1) As cifras aumentan un 5% no caso de mulleres titulares ou cotitulares da explotación.

(2)Cálculo para un pago redistributivo que chegue ó 50% da Axuda Básica á Renda

Axudas asociadas para vacún de leite e de carne As axudas asociadas para vacún de leite son a mellor nova que deixa o proxecto da nova PAC, pois auméntase o presuposto anual destinado a elas. A previsión é fixar un importe por vaca duns 158 euros, que ascenderían a 182 euros en zona de montaña. Son arredor de 30 euros máis por animal / ano do que se viña pagando ata o de agora. O tope do 100% da axuda elévase de 75 a 150 animais, en tanto que de 150 a 725 animais pagarase o 50% da axuda. En vacún de carne, as cuantías quedan practicamente como estaban, sen ningún aumento. Para a vaca nodriza proxéctase un pago medio de 91,97 euros, en tanto para os xatos cebados na explotación de nacemento arredor de 32 euros.

Agricultor xenuíno e ‘capping’

As ambicións que se marcaban no inicio da nova PAC sobre a definición de agricultor xenuíno e ‘capping’quedan finalmente diluídas na proposta do Ministerio. Como agricultor xenuíno, considérase a aquel que teña polo menos un 25% de ingresos da actividade agraria, co que non se esperan cambios en relación á situación actual. Os perceptores de menos de 5.000 euros de PAC quedan ademais exentos desa condición.

Outra das novidades da PAC era a limitación de ingresos das grandes explotacións, o chamado ‘capping’, un obxectivo que tamén queda en entredito. O Ministerio fala de establecer un tope de 100.000 euros de cobro de pago básico por explotación, fixando unha degresividade nos pagos a partir dos 60.000 euros. Sen embargo, poderanse desgravar costes laborais e de empresas de servizos. O verdadeiro tope da Axuda Básica á Renda fíxao o Ministerio en 200.000 euros, segundo o proxecto anunciado.

Reserva Nacional, ¿haberá novos dereitos para viñedo, horta e hectáreas sen axudas?

Para acceder a dereitos da Reserva, o Ministerio establece que terán prioridade os agricultores mozos que se incorporen ó sector, así como aqueles casos derivados de sentencias xudiciais. Cos dereitos que queden dispoñibles, daráselle acceso a dereitos a explotacións de sectores ata agora non integrados na PAC, como o viñedo e determinados cultivos de froitas e hortalizas. Tamén a superficies admisibles de sectores integrados na PAC pero que carecían de dereitos de pago básico.

En Galicia o conselleiro do Medio Rural felicitárase por esta novidade, pois entendía que había máis de 100.000 hectáreas en Galicia que podían aspirar a dereitos da PAC no novo ciclo, un pronóstico que o sector observa con escepticismo.

Ecoesquemas

As primeiras propostas de ecoesquemas non convencían a Galicia nin ás comunidades da Cornisa Cantábrica. Queda por ver se a proposta final se adapta mellor á gandería da España húmida.