Como usar a intelixencia artificial para mellorar a rendibilidade dunha explotación leiteira?

O uso da monitorización individualizada dos animais foi estendéndose nos últimos anos pola maioría das explotacións lácteas, pero novas tecnoloxías como a Intelixencia Artificial están irrumpindo no sector e permiten sacar maior proveito aos datos obtidos.

O uso da IA para a toma de mellores decisións nas granxas lácteas é xa unha realidade, e o director do Instituto Lácteo Catalán e investigador na Universidade de Lleida, Álex Bach, afirma que os algoritmos se imporán nos próximos anos ao permitir a gandeiros e técnicos facer predicións acertadas sobre a evolución do rabaño e os distintos escenarios posibles.

“O que facemos habitualmente é mirar os datos deste mes, sexan de produción ou reprodutivos, e comparámolos cos do mes pasado ou co mesmo mes do ano pasado. Necesitamos un cambio de mentalidade para comezar a mirar cara adiante e non para atrás, porque xestionar as granxas analizando datos cara atrás é como conducir un coche mirando polo retrovisor”, compara.

“Debemos mirar ao presente e ao futuro e non tanto ao pasado; temos que anticiparnos. Facemos moitos esforzos en detectar patoloxías en vez de dedicar eses esforzos a previlas”, insiste.

Con todo, indica, “a intelixencia artificial non vai substituír en ningún caso ao técnico, senón que é unha ferramenta para o técnico e o gandeiro”, asegura. Os algoritmos, afirma, poden ser de gran axuda para decidir o nivel de produción óptimo dunha granxa, realizar axustes na alimentación e cambiar as racións con maior frecuencia, así como para establecer lotes con alimentación diferenciada e asignar os animais aos distintos lotes en función do gasto en alimentación e a produción esperada.

Para que produción formular a ración?

Álex asegura que existen decisións básicas no día a día dunha granxa láctea para as que o uso da Intelixencia Artificial (IA) pode resultar útil e que unha delas é fixar un obxectivo de produción en función do potencial das nosas vacas e o achegue nutricional.

“Cando formulas a ración para máis litros dos que as nosas vacas están producindo, non necesariamente gañaremos máis diñeiro, porque non todas as vacas responden producindo máis leite cando damos unha ración máis cara e, aínda producindo máis, podes ter máis leite no tanque pero menos diñeiro no peto ao facer unha ración máis cara”, advirte.

“É unha decisión transcendental decidir para que produción formulamos a ración, porque unha ración para 22 kg de leite custa 218 €/tonelada, pero para 35 kg xa sobe a 278 € e para 50 kg dispárase a 334 €”, exemplifica.

“A nutrición das vacas baséase nun único modelo (o NRC 2001, o NASEM 2021 ou o INRA), pero cando se inviste en achegar máis nutrientes na ración non todas van responder con máis leite e non sempre o aumento da leite producida compensa o incremento de custo de alimentación xerado”, insiste Álex.

Cando cambiar a unha vaca de lote?

O investigador catalán é partidario de dividir o rabaño en lotes para tentar axustar a nutrición achegada ás súas necesidades. “Moitas veces dá medo facer grupos de animais en produción con racións diferentes porque a dúbida está en cando debo cambiar unha vaca de lote. A intelixencia artificial pode axudarnos niso”, asegura.

“Dinos, por exemplo, que agora é o momento de cambiar unha vaca ao lote de baixa produción porque, aínda que co cambio de alimentación nos vaia dar 2 litros menos de leite ao día, nos fará gañar máis diñeiro porque o que come é máis barato”, explica.

“Nós somos os que debemos decidir, somos os xestores. Non debemos deixar que sexan as vacas as que decidan canto comen ou canto producen”, argumenta.

Canto concentrado dar no robot?

“Os robots de muxidura ofrecen unha oportunidade inmensa para facer alimentación de precisión”, recoñece Álex, pero considera que “é un erro o que se estivo facendo ata agora de dar ata 8 kg de penso á vaca no robot”, porque, di, “non sempre os come e, por tanto, unha vez máis é de novo a vaca a que está xestionando a granxa en vez de nós”, asegura.

Por iso recomenda dar como máximo 2 kg de concentrado por cabeza no robot de muxidura, axustando o resto da ración no pesebre en función dos distintos lotes de animais. “Para que a alimentación de precisión sexa precisa, ten que ser repetida. Se un día a vaca nos come 8 kg no robot e ao día seguinte 6 kg, non é alimentación de precisión”, insiste.

Para que dando menor cantidade de penso as vacas atopen o incentivo suficiente para ir muxirse ao robot, Álex propón estratexias como diferenciar o concentrado que se achega no robot de muxidura do que se integra na ración unifeed.

“Podemos dar unha ración base no pesebre con forraxe e moita enerxía, por exemplo fariña de millo, e gardarnos a proteína para o robot, que é o máis apetecible para a vaca. Por exemplo, reservar a soia, que ademais é o máis caro, para dar no robot en función do nivel de produción da vaca. Se facemos iso, con medio kg de soia é suficiente para que unha vaca acuda ao robot”, asegura.

Monitorización continua

Os pequenos axustes diarios son os que marcan a diferenza e poden mellorar a rendibilidade da explotación, facéndoa máis eficiente e rendible, asegura. “Dun día para outro a humidade do silo cambia; non serve formular a ración unha vez ao mes e esquecerse dela. Non debemos ter medo a cambiar a ración cada 3 días con pequenos axustes que nos farán gañar máis diñeiro”, defende.

A tecnoloxía actual mediante intelixencia artificial é capaz de propoñer esas modificacións grazas a ferramentas como algoMilk, que é un programa informático de algoritmos para mellorar a formulación da ración. “Non é unha substitución do nutrólogo, é unha axuda para o nutrólogo”, insiste.

A monitorización dos animais en produción foi universalizándose nos últimos anos na maioría das explotacións. Con todo, moitas delas teñen aínda carencias noutros lotes de animais. “É necesario ter máis datos da recría. A ninguén se lle ocorre hoxe producir leite sen saber canta leite dá cada vaca e con todo atrévemonos a criar xovencas sen ter datos, cando unha báscula custa 5.000 euros e págase soa en pouco tempo”, asegura.

Integración e optimización de datos

A integración de datos dos distintos dispositivos tecnolóxicos de medición existentes nunha granxa (sistema de muxidura, colares de monitorización, software de xestión agrícola, etc.) segue sendo a grande materia pendente das distintas ferramentas dispoñibles.

Un problema habitual é saber que datos utilizar e cal é o seu grao de veracidade. “Os datos que manexemos deben ser reais. Non hai peor cousa que tomar decisións baseadas en datos erróneos; para iso prefiro non ter datos”, afirma Álex.

“Existen problemas que xeramos os técnicos facendo as preguntas erróneas ao gandeiro. Por exemplo, o intervalo entre partos é o dato máis inútil que hai; non serve para nada porque non conta o que pasa. O intervalo entre partos é un valor maquillado ou sesgado que sempre é mellor que a realidade, pois as vacas que abandonaron o rabaño (por problemas reprodutivos, baixa produción, etc.) non forman nunca parte deste índice”, razoa.

Ademais, engade, “o intervalo entre partos informa de algún problema reprodutivo que ocorreu na granxa hai como mínimo 9 meses atrás e, por tanto, pouco se pode facer agora para corrixilo”. “O custo por litro de leite é outra métrica que non serve para tomar decisións”, asegura, porque non ten en conta o prezo de venda da leite.