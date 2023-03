Como a tecnoloxía Furity de Seipasa mellora a acción do funxicida ‘Fungisei’

Furia e pureza: así é Furity, a tecnoloxía patentada, innovadora e revolucionaria que Seipasa aplicou no desenvolvemento e formulación do funxicida microbiolóxico Fungisei. Repasamos os puntos máis importantes que axudan a entendela.

1.- Cal é o valor engadido que achega a tecnoloxía Furity?

Sen dúbida, unha formulación exclusiva e diferencial. O mellor ingrediente activo do mundo non serve de nada sen un bo formulado. O obxectivo dun formulado é o de vehiculizar o activo, arroupalo e axeitalo a unha contorna que lle permita desenvolver todo o seu potencial.

A tecnoloxía Furity presente no biofunxicida Fungisei permitiu a Seipasa deseñar unha estrutura molecular capaz de protexer o microoganismo e asegurar a súa estabilidade e homoxeneidade. Furity permite que as esporas se manteñan inactivas e en perfecto estado de conservación até que se poñen en contacto coa auga no tanque de aplicación.

A aplicación dun produto de orixe microbiolóxico e o seu resultado no campo son procesos moi complexos onde, a diferenza dos principios activos baseados na química de síntese, existen moitos factores para ter en conta.

Partimos da base segundo a cal un activo microbiolóxico é un ser vivo que, desde o mesmo momento da súa aplicación no tanque de tratamento, vai entrar nun medio hostil. Por que? Porque pode dar con auga contaminada ou pode ser mesturado con outra clase de funxicidas ou compostos químicos que afecten á súa viabilidade. Tras a súa aplicación vai ser sometido a factores como os elevados índices de radiación solar ultravioleta, que poden ser extremos. Tamén pode enfrontarse ,,cunha microbiota que competirá polo nicho ecolóxico. Todo iso son condicionantes adversos que afectarán á viabilidade e ao resultado final do produto.

O que Seipasa conseguiu grazas á tecnoloxía Furity foi desenvolver unha formulación que estabiliza ao activo dentro deses medios adversos e potencia a súa viabilidade, de forma que lle permite instaurarse e desenvolver todo o seu potencial, é dicir, chegar ao foco e actuar contra a enfermidade coa máxima eficacia.

2.- Como actúa o produto a partir do seu modo de acción?

A tecnoloxía Furity confire ao funxicida microbiolóxico Fungisei tres modos de acción de carácter preventivo e curativo. O primeiro deles é o antagonismo, que se basea na colonización do espazo e a competencia directa polos nutrientes. Achega ao produto unha acción preventiva: permite unha implantación previa e potente do microorganismo, que consegue ocupar o espazo e impide a instalación dos patóxenos.

O segundo modo de acción é a indución sistémica de resistencia na planta (ISR). Tamén é preventivo. Unha vez que o microorganismo está presente na planta, esta detéctao como un posible patóxeno e acende os seus sinais de alarma. Nese momento, a transcriptómica da planta empeza a cambiar e a xerar defensas porque cre que vai ser atacada. Todas esas defensas servirán posteriormente para protexer a planta fronte á aparición dun patóxeno real.

O terceiro modo de acción é a antibiose e confire ao produto unha acción curativa a partir do seu efecto funxicida e bactericida. Comprende varios mecanismos de control biolóxico a partir da xeración de antibióticos naturais con capacidade para inhibir o crecemento de fungos e bacterias. Entre eses antibióticos están os lipopéptidos, que conseguen romper a membrana do fungo fitopatóxeno e desencadean a súa morte celular.

3.- Que vantaxes achega esta tecnoloxía ao agricultor no seu día a día?

Furity é unha tecnoloxía que facilita a vida ao agricultor. Máis aló da formulación, existe un requisito esencial para maximizar o uso dun produto, e ese requisito é a facilidade de manexo e a seguridade de uso. Furity elimina esas barreiras e permite que o biofunxicida Fungisei sexa moi sinxelo de usar. Por que? Porque é amplamente compatible con outros produtos funxicidas de sínteses, disólvese inmediatamente e mestúrase moi ben sen necesidade de removelo ou hidratalo previamente. Pódelo deixar na cuba ou tanque, retomar a aplicación 24 horas despois e comprobar que o produto segue estable e que non se separou en fases. Ademais, non deixa restos ou manchas nos cultivos tras a súa aplicación.

A tecnoloxía Furity é, ademais, moi visual. O agricultor, tan só con observar a formulación de Fungisei, vai detectar inmediatamente. Visualmente é unha tipoloxía de produto diferente ao que entendemos por un agroquímico. Furity está baseado en tecnoloxías de formulación da industria farmacéutica que achegan un plus de seguridade ao produto e que o diferencian totalmente dos funxicidas biolóxicos presentes no mercado.

4.- Que valor lle outorga ao produto dispoñer dunha patente?

A licenza de uso é achegada polo rexistro fitosanitario, pero a patente confire exclusividade. Recoñece o valor tanxible da innovación, o valor de desenvolver algo novo, diferente, e de ser capaces de poñelo en mans da sociedade. Todo iso está recollido na tecnoloxía Furity e na patente que hai detrás de Fungisei.

5.- Por que se presenta agora ao mercado?

Co nome Furity Seipasa quere facer máis comprensible a complexa tecnoloxía patentada que dá vida a Fungisei e transmitir o seu valor diferencial no momento no que lanzamos o produto ao mercado europeo. Convén lembrar que nos últimos meses Seipasa obtivo o rexistro fitosanitario en España, Portugal e Francia, tres mercados moi representativos dentro do continente europeo.

Furity pon o acento non só no activo, é dicir na cepa de alta eficacia de Bacillus subtilis, senón no formulado exclusivo que vehiculiza o activo e potencia o seu efecto. Trátase dun rexistro fitosanitario a partir dun microorganismo considerado como Low Risk pola UE e que representou case 10 anos de investimento, tempo e esforzo por parte de todos os equipos da compañía.