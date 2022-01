Como protexer das micotoxinas aos animais de produción?

A firma especializada en alimentación animal AnimalVit conta con Elitox, unha solución para eliminar as micotoxinas da alimentación do gando. Coñecemos en detalle os seus beneficios nas granxas de vacún de leite

Un dos desafíos históricos aos que se enfrontan os criadores de animais de produción é facer fronte ás enfermidades provocadas por intoxicacións con micotoxinas, as chamadas micotoxicosis. Estas intoxicacións producen múltiples efectos prexudiciais para a saúde e a produtividade animal, ademais de representar unha ameaza para os humanos.

As micotoxinas poden chegar a causar importantes danos no rabaño e deixar un destacado impacto económico na gandería. A presenza de micotoxinas nas materias primas coas que se alimenta o gando pode derivar en:

● Menor produtividade por inmunodepresión e aumento de enfermidades.

● Máis visitas veterinarias por dificultades nos diagnósticos e por problemas de fertilidade.

● Menor desenvolvemento do animal por ausencia de apetito ou perdas de enerxía.

● Contaminación dos produtos para consumo humano.

As micotoxinas e os seus efectos

As micotoxinas son metabolitos tóxicos de orixe natural producidos por fungos. Estes crecen en materias primas do campo como plantas ou grans, así como durante o seu proceso de almacenaxe ou o seu transporte. Segundo a FAO, as micotoxinas están presentes no 25% da produción mundial de cereais.

Para que o fungo xere micotoxinas deben darse as condicións adecuadas de temperatura e humidade, ademais doutros factores como o tipo de solo, a susceptibilidade do cultivo, etc.

Como afectan as micotoxinas á rendibilidade dos animais de produción?

A inxesta de micotoxinas nos animais de produción representa un risco potencial para a súa saúde e, en consecuencia, unha ameaza para a rendibilidade da granxa.

O efecto das micotoxinas sobre a saúde do animal depende de varios factores:

● O tempo de inxestión e a dose inxerida.

● A idade, o estado nutricional e a riqueza da microbiota intestinal do animal.

● A presenza previa de infeccións ou parasitos.

Nos casos en que a inxesta de tóxicos sexa alta e prolongada no tempo, o animal presentará signos clínicos evidentes.

Cando os niveis de inxesta sexan moi baixos, a presenza de micotoxinas nos alimentos provocará cambios bioquímicos e funcionais no intestino e no sangue do animal. Isto fará que se dane a súa barreira intestinal, permitindo o paso dos tóxicos ao torrente sanguíneo, xerando inflamacións e afectando gravemente ao seu sistema inmunitario.

En ámbalas dúas situacións, o crecemento e a rendibilidade do animal vense condicionados, o que provoca un impacto importante nos resultados económicos da granxa. A este problema hai que sumarlle outros que tamén poden comprometer a rendibilidade da gandería:

– Aumento dos custos de atención veterinaria.

– Perdas económicas pola eliminación de alimentos e pensos contaminados.

– Falta de resposta a programas de vacinación e outros tratamentos.

– Perda de vidas humanas e animais.

– Necesidade de maior investimento en prevención e medidas de control.

Ademais, cando os produtos para consumo humano teñen residuos tóxicos, o criador vese inmerso nun problema moi grave relacionado coa seguridade alimentaria. Isto pode derivar en sancións e compensacións por reclamacións e poñer en cuestión a imaxe pública da granxa.

Efectos das micotoxinas na saúde no vacún de leite

Para comprender o impacto que as micotoxinas teñen no vacún de leite é importante destacar que os ruminantes metabolizan as micotoxinas dunha maneira diferente que os animais monogástricos. Isto débese a que, en determinadas circunstancias, as bacterias e protozoos do rumen son capaces de detoxificar total ou parcialmente algúns tipos de micotoxinas. Así, unha boa nutrición axuda a que o fígado e o rumen actúen mellor contra as micotoxinas. Con todo, cando estas superan a barreira ruminal e chegan ao intestino, prodúcese unha alteración na saúde do animal.

Como norma xeral, a presenza de micotoxinas no organismo da vaca reduce a produción de leite e retarda o seu desenvolvemento. Isto débese a que o animal intoxicado inxere menos alimentos e non asimila os seus nutrientes de maneira correcta.

A continuación enumerámosche as principais micotoxinas que afectan as vacas e os seus efectos máis destacados:

● Aflatoxinas: Inmunodepresión, disfunción hepática, residuos carcinogénicos no leite, etc.

● Zearalenona: Inmunodepresión, celos irregulares, aumento de abortos, etc.

● Toxina T-2: Inmunodepresión, úlceras, diarrea, mamite, incremento nas células somáticas, problemas de fertilidade, etc

● Deoxinivalenol: Inmunodepresión, disfunción hepática, mamite, incremento das células somáticas, problemas de fertilidade, etc.

● Fumonisina: Inmunodepresión, disfunción hepática, problemas intestinais, etc

Esta información pon de manifesto que o impacto económico das micotoxicosis na economía das ganderías pode ser enorme. Isto obriga ao sector agropecuario a establecer medidas de prevención e a aplicar tratamentos aos animais para eliminar os efectos das micotoxinas no seu organismo.

Elitox fronte ás micotoxinas

Á hora de loitar contra as micotoxinas hai dous frentes importantes ós que prestar atención. Por unha banda a prevención e eliminación de micotoxinas no alimento e por outra, a eliminación de micotoxinas no metabolismo do animal. É importante sinalar que as micotoxinas son moi estables e resistentes a diferentes condicións de almacenamento e procesamento e que é difícil detectar a súa presenza nas fases previas á inxesta.

En relación á presenza de micotoxinas nos alimentos procedentes do campo, o sector ten a difícil misión de verificar os mesmos en busca de contaminación fúnxica. Tamén é necesaria a revisión e mellora constante dos métodos de cultivo, recolección e almacenamento. Por último, pódense eliminar ou diluír as toxinas dos alimentos ou balanceados contaminados antes da súa inxesta.

Esta combinación de estratexias é a que usa Elitox, da firma especializada en nutrición animal AnimalVit. Elitox, é un secuestrante de micotoxinas con ingredientes naturais que é apto e rexistrado para todas as especies animais. Esta solución permite a absorción de micotoxinas por combinación de minerais que non afectan os nutrientes e a desintoxicación mediante extractos naturais con actividade encimática.

Desde o seu lanzamento nos 90, Elitox veu evolucionando grazas a continuas investigacións in vivo. Este secuestrante actúa no intestino do animal contra unha ampla gama de micotoxinas e endotoxinas, á vez que prevé os síntomas asociados á micotoxicosis.

Entre as principais vantaxes de Elitox na saúde animal atópanse as seguintes:

● Potencia o sistema inmunitario.

● Protexe o fígado e reforza a súa capacidade para desintoxicar ao animal.

● Axuda a suprimir a inflamación.

● Ten propiedades para curar feridas.

● Achega vitamina C para reducir os síntomas derivados da intoxicación.

● Produce efecto antioxidante.

● Mellora o rendemento zootécnico en caso de micotoxicosis.

● Reduce reconto de células somáticas en vacas

● Diminúe o número de vacas con mamite clínica grave.

Estes beneficios son claves para a protección da saúde do animal de produción, o que axuda a asegurar uns resultados económicos óptimos para os criadores.