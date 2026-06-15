Como mellorar o relevo xeneracional no agro?: o exemplo catalán de formación e acompañamento

Da Superficie Agraria Útil (SAU) de Cataluña, 1,05 millóns de hectáreas están destinadas a produción agrícola e gandeira e 2 millóns a produción forestal. Os solos pobres en nutrientes e de clima seco son os máis comúns na maioría de comarcas. Nese contexto, a actividade no sector primario, igual que no resto de Europa, leva décadas en descenso.
Para tentar reverter ese abandono, administracións públicas, empresas e asociacións deseñaron e sacaron adiante diferentes estratexias que xa comezan a dar resultado. A formación das persoas que desexan incorporarse, o acompañamento en todo o proceso de posta en marcha das explotacións e a intermediación entre as persoas que deixan a actividade e as que queren iniciala son as claves da estratexia.
Relleu Agrari
Dentro do evento “O relevo no sector agrario entre Galicia e Cataluña” diferentes técnicos que operan en territorio catalán explicaron como se está a levar adiante. Jordi Terrades, Mireia Soler e Nuria Verdaguer describiron o proxecto “Relleu Agrari” que se desenvolve ao abeiro do Grupo de Desenvovemento Rural (GDR) Adrinoc.
O evento, que tivo lugar na casa da cultura de Sandiás, contou co respaldo dos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22, Mariñas-Betanzos, Terra Chá, Montes e Vales Orientais, Eu Rural e Limia-Arnoia. En total, 100 concellos comprometidos co relevo xeracional e a loita contra o despoboamento.
Buscamos novos agricultores e gandeiros para unhas explotacións e modelos de negocio que están en transformación (Jordi Terrades, Relleu Agrari)
En Relleu Agrari para o período 2023-2027 participan nove Grupos de Acción Local (GAL) de Cataluña e un francés. Acompañar dende o territorio ás persoas nos procesos de relevo de explotacións agrícolas ou gandeiras é o obxectivo. Para eso, buscan facilitar a incorporación a modelos produtivos y comerciais que aseguren a continuidade das explotacións agrarias e o abastecemento de alimentos de proximidade.
O seu traballo pivota sobre tres retos; intercambio de coñecemento e de innovación, fomento e acompañemento a novas incorporacións e sensibilización social e divulgación do seu labor. “O primeiro paso foi crear unha metodoloxía de investigación. Un traballo multidisciplinar e en equipo para ter ferramentas de recollida de datos coa ollada posta na busca de solucións creativas para os retos do mundo rural.”
A actividade de Relleu Agrari execútase sobre tres piares. O primeiro é o que denominan Soporte ao Sector Primario e afonda na busca de coñecementos e innovación entre entidades vencelladas ao relevo agrogandeiro. O segundo é o acompañamento ás persoas durante o proceso de relevo e de arraigo no territorio. E o terceiro céntrase na sensibilización e divulgación hacia o mundo rural.
Para o desenvolvemento deses tres piares, crearon diferentes ferramentas e recursos. Por exemplo, unha base de datos na que constan tanto as persoas que desexan incorporarse ao campo como as que están próximas á xubilación ou ao cese da actividade agraria.
É imprescindible que as persoas que se incorporan ao campo se sintan acompañadas en todo o momento e durante todo o proceso (Mireia Soler, Relleu Agrari)
En Relleu Agrari crearon unha guía metodolóxica para a creación de grupos motor, un banco de sementes na comarca do Emporda e realizan un apoio a iniciativas locais como a organización de festivais e de xornadas formativas ou a elaboración de vídeos divulgativos.
O que se fai é reunir os grupos motor cada dous meses para facer un seguimento das actividades realizadas e dos resultados obtidos. Tamén se creou unha rede de contactos de xeito que se acompaña a emprendedores e cedentes de terras nun proceso de relevo que pode durar ata cinco anos.
Un aspecto importante é a necesidade de localizar as persoas que, sendo propietarias de terras agrarias, non exercen actividade gandeira nin agrícola. “Porque son cada vez máis numerosas e acumulan unha importante cantidade de hectáreas que poden ser clave na viabilidade dos proxectos.”
Relleu Agrari pon énfase en destacar que os tradicionais modelos de explotación familiar están dando paso a novas formas de incorporación á actividade agraria. En numerosas ocasións, no caso catalán, trátase de persoas que chegan ao campo sen ter ningún vencello previo co mundo rural.
Os modelos tradicionais de explotacións familiares están dando a paso a perfís moi diferentes (Nuria Verdaguer, Relleu Agrari)
Por eso, dende o proxecto están a artellar ferramentas e que faciliten ese acceso de forma progresiva. “É preciso acompañar os novos agricultores e tamén aos que traballaron toda a súa no campo e teñen que afrontar o proceso de cedelas a persoas non vencelladas á familia e que, en ocasións, non proceden do mundo agrario.”
Outras actividades nas que están comprometidos son as visitas a e xornadas en proxectos de éxito de emprendemento rural, mapas de hortos compartidos por todo o territorio catalán, campañas de posta en valor do mundo agrario ou edición de materiais divulgativos.
Catifa Vermella
Jaume Sió, Secretario Xeral do Departament D´agricultura, Ramadería, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPA), e Josep Dodón, responsable de medio rural no DARPA, deron conta das accións de relevo xeracional que se están a desenvolver en territorio catalán e especialmente ao abeiro do proxecto Catifa (alfombra) Vermella.
Segundo os funcionarios, para acadar o relevo xeracional trabállase con cinco obxectivos:
1- Coordinar a todos os axentes e entidades que participan nos procesos de relevo
2- Rexuvenecer o campo mediante cesións e incorporacións
3- Fortalecer as explotacións das persoas máis novas
4- Implementar servizos públicos para facer atractivo o medio rural e frear o despoboamento
5- Concienciar á sociedade da importancia do medio rural
Logo de anos de traballo, dende o DARPA constataron que a meirande parte das novas incorporacións corresponden a persoas que presentan proxectos ecolóxicos e pequena e mediana dimensión e que a entrada en explotacións tradicionais de escala é cada vez menor.
Como en Galicia e na resto das rexións da UE, o despoboamento é o grande problema do mundo rural catalán. Tanto é así que as áreas rurais abranguen o 80% do territorio pero nelas só vive o 10% da poboación de Cataluña. Sendo, boa parte das comarcas, de solos pobres e secos.
O sector agroalimentario é o principal motor económico de Cataluña, con produtos de alto valor engadido (Jaume Sió, DARPA)
O porcino intensivo, as froitas e o viño son os grandes sectores dun campo catalán que produce arredor do 50% dos alimentos agrarios que se consumen en Cataluña. A grande vantaxe é que os produtos cataláns teñen un custo de produción moderado e un alto valor engadido, o que os fai moi rendibles, segundo dixeron os funcionarios.
Un problema estrutural, dixeron, é que hai un exceso de persoas que seguen cobrando as axudas da PAC pero non teñen unha actividade agraria ou gandeira. Esa situación fai que haxa menos SAU dispoñible para quenes si se dedican profesionalmente ao campo.
O sector primario da emprego en Cataluña a 53.000 persoas, máis ou menos as mesmas que hai unha década. Pero hai unha diferencia fundamental: en dez anos perdéronse 10.000 autónomos no sector e, así, a meirande parte dos traballadores sono por conta allea.
Tamén nos pagos da PAC se percibe o envellecemento da poboación rural. E é que os menores de 45 anos reciben o 33% de todo o diñeiro que Cataluña ingresa pola PAC. Por outro lado, houbo un parón nas incorporacións. Entre 2015 e 2019 foran 2.523 mentres que no período 2020-2024 caeron ata as 1.239, é decir, menos da metade. Os dous funcionarios recoñeceron que o sistema burocrático supón un dos maiores atrancos para calquera proxecto no campo catalán. E só un 12,40% ten menos de 41 anos, é decir, só 1 de cada 8 titulares de explotacións.
O número de persoas que traballan no campo catalán mantense estable, pero tenden a desaparecer os autónomos (Josep Dodón, DARPA)
A perda de granxas é unha constante en Cataluña. Por exemplo, o censo agrario, entre 2009 e 2020, recolle que o número de explotacións agrarias e gandeiras reduciuse no 8% e o 19% respectivamente, nun contexto de aumento do número de unidades gandeiras.
O programa Alfombra Vermella consiste en coordinar todas as accións administrativas previas á posta en marcha dos diferentes proxectos agrogandeiros. A propia administración pública, as entidades de acompañamento ou as organizacións agrarias colaboran en simplificar o proceso de incorporación e que os xóvenes poidan concentrarse no proxecto agrario.
O que fai a administración é coordinar a todos eses actores e organizar reunións con eles e, de xeito individualizado, coas persoas que se están a incorporar. A formación adáptase a cada caso concreto pero sempre cun mínimo de 350 horas.
Outra acción é a de asignar un técnico referente de ca Oficina Comarcal do DARPA que acompaña aos xóvenes durante todo o proceso de incorporación . Trátase dunha persoa de referencia encargada de orientar os mozos, resolver dúbidas e canalizar as dificultades administrativas e normativas, de xeito que se poidan resolver de forma áxil.
Nesta fase inicial faise unha análise rigorosa da viabilidade dos proxectos para evitar que os emprendedores teñan que cesar por perdas. Sió puxo o exemplo de persoas que presentaron plans para crear aceites esenciais, granxas de caracois e outros proxectos de difícil cumprimento ou excesivamente pequenos ou estraños.
O proxecto Alfombra Vermella fai un seguimento dende o inicio da incorporación para facilitar trámites e detectar carencias (Jaume Sió)
Na fase de creación de Alfombra Vermella acordouse a redución do 99% en impostos sobre adquisicións, donacións, transmisións e actas notariais .coa finalidade de mellorar a fiscalidade para os xóvenes para facilitar o acceso á terra.
A estratexia catalana de relevo xeracional a través de Alfombra Vermella prioriza 10 actuacións:
1. Acompañamento integral dende as Oficinas Comarcais na incorporación e desenvolvemento proxecto empresarial agrario.
2. Creación dunha mesa de gobernanza que coordine entidades e axentes implicados no relevo xeracional.
3. Programa estruturado de traspaso de explotacións en activo , facilitando a continuidade cando o titular se xubila ou cesa.
4. Impulso de iniciativas innovadoras para a progresiva incorporación de novas persoas ao sector.
5. Programa específico de asesoramento personalizado para xóvenes.
6. Sistema de financiación áxil e eficaz adaptado ás necesidades reais das novas incorporacións.
7. Mellora da fiscalidade para xóvenes agricultores.
8. Aproveitamento de solos en desuso e fomento do mosaico agroforestal.
9. Potenciación de “El Planter” como plataforma dixital de acompañamento reforzada cunha rede social para xóvenes.
10. Mellora e ampliación das axudas existentes (incorporación, competitividade, diversificación e mitigación, entre outras).
Barcelona Agraria
Pere Navarro, traballador da área de Barcelona Agraria da Deputación de Barcelona, fixo un repaso polas accións que o seu departamento leva realizado dende 2017 a prol do relevo xeracional no agro da provincia. Unhas accións que comezaron cun labor de recollida de todo tipo de datos no delta do Llobregat.
Navarro subliñou que gandería e agricultura supoñen só o 0,82% do PIB catalán e mesmo esa porcentaxe descende a ritmo dun 0.02% cada ano. Sen embargo, os produtos agroalimentarios son o primeiro sector en valor engadido da economía, superando incluso a sectores tan arraigados en Cataluña como a industria química ou a automoción.
Tentamos recopilar toda a información posible sobre as terras agrarias de Barcelona e poñelas a disposición dos xóvenes (Pere Navarro, Barcelona Agraria)
O uso dos solos variou notablemente entre os anos 1953 e 2018 -os anos que tomou como referencia a Deputación-. Así, na posguerra un 37% das terras eran de cultivo, un 60% de uso forestal e un 3% de áreas urbanas. En 2018 esas porcentaxes eran respectivamente do 21,4%, 66,8% e 11,8% debido ao crecemento da área metropolitana de Barcelona.
Para fomentar a recuperación da actividade e o relevo xeracional, a Deputación organiza eventos de posta en valor do mundo rural e de venda de produtos elaborados polos agricultores e gandeiros da provincia. Tamén despregan unha ampla actividade nas redes sociais.
Ademais, puxeron en marcha un banco de terras semellante a outros que funcionan en España, como é o caso de Galicia. Nesa liña, localizaron mediante Sigpac todas as terras agrarias que había en 1956 para comprobar se seguen sendo de uso agrónomo, se están abandonadas ou se cambiaron de uso. Coas que van localizando e, logo de contactar cos propietarios, introdúcenas no banco de terras.
Os contratos que se asinan no banco poden ser de arrendamento, de parcería, de cesión ou de casería. Pero, insistiu Navarro, a información sobre as terras dispoñibles non se fai pública. É o xeito que teñen de evitar que fondos de inversión e empresas hostaleiras se fagan cos terreos e lles dean un uso distinto do agrario.
Somos moi cautelosos coa información sobre o banco de terras para evitar que se aproveiten del fondos de inversión ou grupos hostaleiros
Finalmente, Navarro deu conta da edición de “Nova pagesía. Guía práctica para facilitar o acceso á terra a emprendedores agrarios” onde se detallan os pasos que as entidades locais poden seguir para fomentar os procesos de relevo xeracional no campo.
E propón a creación dun servizo de acollida labrega, un programa de acompañamento que inclúe ferramentas como, mentoría, viveiros de agricultores, espazos test agrarios, bancos de recursos e equipamentos compartidos para a transformación agroalimentaria.