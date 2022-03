Como explicar que usar máis madeira é bo para o medioambiente

Estes días, unha campaña televisiva dunha aplicación de venda de segunda man apuntaba directamente á corta de árbores como algo negativo: “En algún momento se sacrificaron muchos bosques para sacar madera. Está mal, pero ya está hecho (…) Como también están hechos los millones de muebles que salieron de allí. Y lo mejor que podemos hacer, es usarlos”.

Con independencia de que a reciclaxe efectivamente sexa desexable, o sector forestal europeo leva anos tentando transmitirlle á sociedade que é falso que estea mal cortar madeira. Desde a cadea monte – industria considérase que o aproveitamento madeireiro non só é compatible coa conservación do medioambiente, senón que ten un efecto positivo.

Un dato a ter en conta é que Europa aumentou a súa superficie forestal un 9% desde o ano 1990, á vez que en paralelo unha xestión forestal sostible permitiu elevar a corta de madeira. Nos bosques de Europa medra cada ano máis madeira da que se corta, o que garante a rexeneración das masas.

Se ben a deforestación é un problema no resto dos continentes, asociada en moitos casos á expansión de agronegocios como a soia (Brasil) ou o aceite de palma (Indonesia), non é o caso europeo.

Certificación e comunicación

Para que o consumidor poida identificar a madeira asociada a unha xestión forestal sostible, que garante a conservación do medio e a rexeneración das masas cortadas, están potenciándose nas últimas décadas os selos de certificación forestal, como FSC ou PEFC, que se convertiron nunha esixencia para a maioría de empresas internacionais.

En paralelo ós esforzos de certificación forestal, as asociacións europeas ligadas ó sector tratan de contrarrestar esa certa imaxe que existe de que cortar e empregar madeira é algo malo. Resumimos a continuación dúas campañas europeas nesa liña que se expuxeron recentemente no Foro de Bioeconomía organizado en Santiago pola Axencia Galega da Industria Forestal, XERA.

Wood for Good

“Queremos que a madeira sexa a primeira opción en material para deseño e construción”

A campaña ‘Wood for Good’ (Madeira para sempre) está promovida pola industria forestal británica co obxectivo de promocionar o uso da madeira. “Queremos convertir a madeira na primeira elección de material en deseño e na construción. Porque a madeira é boa” -enuncian-. “Trátase dun material natural, resistente, agradable e que dura no tempo”.

Formación

A directora da campaña, Wood for Good, Sarah Virgo, explicou no Foro de Bioeconomía que un dos principais esforzos da iniciativa diríxese á formación de profesionais como arquitectos ou técnicos da industria da construción: “Podemos promover a madeira, pero se non sabemos como usala, é un problema”, analiza Sarah.

Por iso, Wood for Good centrouse en ofrecer formación e recursos para promover o uso da madeira, como a difusión de casos de éxito a nivel internacional ou de distintas aplicacións que poidan servir de inspiración.

Medioambiente e benestar

De xeito paralelo, a campaña liga o uso da madeira con efectos positivos no benestar das persoas, coa creación de entornos biofílicos, e na conservación do medioambiente.

Estas son algunhas das mensaxes que se empregan na campaña: