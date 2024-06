Como evitar que a ración se quente?

Coa chegada do verán e a suba das temperaturas, Galmix Toxigal convértese nun produto imprescindible para impedir a fermentación da mestura unifeed no pesebre. A solución fabricada pola empresa galega SOGACO é un “3 en 1” que actúa como secuestrante de micotoxinas e combate bacterias e fungos dos silos, ademáis de facer de hixienizante para o carro mesturador

Unha das claves para lograr altas producións nunha explotación leiteira está na alimentación do gando. Pero de nada serve ofrecer ás vacas unha ración completa e equilibrada se non garantimos a súa estabilidade no pesebre.

O quecemento e fermentación da mestura unifeed é un dos problemas habituais nas ganderías. Supón a destrución de parte dos valores nutricionais da ración, provoca perda de apetencia e unha diminución da inxesta e xera importantes riscos sanitarios e reprodutivos para os animais.

Para dar solución a esta necesidade das granxas existe un produto 100% eficaz, único no mercado, que se aplica mesturado co penso no carro e actúa como biocida, secuestrante de micotoxinas e hixienizante.

Fabricado en Galicia pola empresa Sogaco, con sede en Vigo, GALMIX TOXIGAL C/ MP é un produto para utilizar directamente a nivel de granxa. Preséntase como un “3 en 1”, bactericida, funxicida e secuestrante de micotoxinas que actúa descontaminando a mestura unifeed, evitando deste xeito a súa fermentación, e que tamén axuda a limpar o carro mesturador.

Galmix Toxigal C/MP é un produto deseñado para utilizar directamente a nivel de granxa

“Con estas tres funcións non hai ningún outro produto no mercado con este nivel de eficacia”, asegura Álvaro Naya, xerente de Sogaco, que é ademais nutricionista e veterinario de formación.

Evita o quecemento da ración

Na súa composición, Toxigal leva paredes celulares de levadura e silicatos que actúan como inhibidores de micotoxinas e incorpora tamén ácidos orgánicos con función bactericida e funxicida para evitar as fermentacións anormais que se poden producir no carro e os incrementos posteriores de temperatura da ración no pesebre.

Trátase dun 3 en 1: secuestrador de micotoxinas, bactericida-funxicida e hixienizante do carro unifeeed

A maiores leva un carrier moi miscible que fai que todos os principios activos do produto se repartan de xeito homoxéneo na comida que vai inxerir o animal para que o produto realice a súa función en cada quilo de alimento que come a vaca.

Ao actuar descontaminando a mestura unifeed de bacterias, fungos e micotoxinas, Toxigal permite corrixir silos en mal estado ou cun deficiente estado de conservación, evitando ou retardando a súa refermentación no pesebre.

Toxigal evita ou retarda os requecementos da ración, permitindo corrixir os efectos de ensilados en mal estado ou cunha conservación deficiente

“É relativamente frecuente que nos atopemos con silos de herba con problemas de fungos por exceso de humidade e bacterias como clostridium por contaminación con terra, ou con silos de millo con micotoxinas porque se colleitou a planta moi seca, por exemplo. Ese cóctel é unha bomba de reloxería despois no carro cando se dan condicións de humidade ambiental elevadas, como as que temos en Galicia, e de subida das temperaturas”, describe Álvaro.

Dose e modo de emprego

A dose recomendada está entre os 100 e os 150 gramos por vaca e día. O modo de administración é moi sinxelo, xa que o produto preséntase en sacos de 25 kg para utilizar directamente a nivel de granxa, recomendándose engadilo ao carro mesturador no momento no que se incorpora o penso, para axudar a unha distribución uniforme por toda a ración.

O produto aplícase no carro mesturador, incorporándoo á mestura unifeed á vez que se engade o penso para lograr unha distribución homoxénea na ración

“Non aconsellamos engadilo ao forraxe, senón que aconsellamos botalo no carro xunto co penso, que ao ser un produto seco tamén actúa como excipiente facilitando unha distribución máis homoxénea que se o engadimos co silo de herba ou de millo, que ao ser húmido apelmaza máis”, detalla.

Toxigal non varía a composición da ración, polo que non habería que modificar a formulación elaborada polo nutrólogo da explotación. “É unha axuda para que as vacas coman mellor a ración que prepara o nutrólogo e para que a comida non se requente, pero desde o punto de vista nutricional non altera os contidos en proteína, enerxía e fibra da mestura nin ten ningún tipo de contraindicación”, aclara o veterinario de Sogaco.

Un produto imprescindible por mor do cambio climático

Recoméndase a súa utilización durante todo o ano, con especial incidencia durante o verán, en días de tormenta ou cando sobe a temperatura. “Debido aos efectos do cambio climático cada vez temos máis episodios de olas de calor, non só nos meses do verán, senón en calquera época do ano, que desestabilizan a ración e provocan efectos moi negativos tanto sobre a produción como sobre a saúde do gando”, indica Álvaro.

O cambio climático está a provocar un incremento innegable das temperaturas, pero se poñemos ventiladores no establo e despois deixamos que a ración fermente non solucionamos o problema

“O cambio climático está provocando un incremento innegable das temperaturas e de nada serve poñer ventiladores e aspersores nos establos para reducir o estrés por calor do gando se despois deixamos que a ración que comen as nosas vacas fermente no pesebre”, di.

Polo que productos coma este, que antes podían ser máis estacionais, son cada vez máis habituais e necesarios todo o ano, indica. “En Galicia, onde temos unha humidade ambiental elevada, debido a esa subida das temperaturas, temos un caldo de cultivo perfecto para que fermente a ración”, evidencia o veterinario de Sogaco.

Os efectos positivos de Toxigal sobre a temperatura da ración son visibles, asegura, “de xeito inmediato e a simple vista”, provocando unha redución de varios grados na temperatura global da mestura e manténdoa nun estado óptimo durante máis tempo.

Resultados: máis produción de leite e mellora da saúde e da reprodución no rabaño

Pero os efectos positivos dun uso regular de Toxigal no carro mesturador déixanse notar tamén máis a longo prazo na saúde global do rabaño. “Se unha vaca inxire comida quente desencadéanse unha serie de problemas dixestivos e xérase un proceso inflamatorio como parte da resposta inmunitaria do animal. Ese incremento inflamatorio provoca que a vaca teña que destinar máis recursos a iso e menos á produción de leite. É dicir, cando a ración está quente a vaca come menos e por enriba aproveita menos do que come, polo que a produción de leite diminúe por partida dobre”, explica Álvaro.

A comida quente provoca problemas dixestivos nas vacas e un proceso inflamatorio que fai que baixen ao leite

A alimentación ten tamén consecuencias directas sobre a calidade hixiénico-sanitaria do leite que produce a vaca. “Cando hai unha fermentación anormal nunha comida do gando o sistema inmunitario do animal ponse alerta aumentando a inflamación, iso fai que se incrementen as células inflamatorias que van no leite, que son as células somáticas. Pola contra, ao baixar a temperatura da ración a vaca síntese máis relaxada e mellora a calidade hixiénica do leite; ese é tamén outro efecto secundario positivo que ten o noso produto”, argumenta.

Un silo en mal estado pode provocar tamén mamitis; o ideal sería que non chegasen eses fungos e bacterias ao carro pero, se chegan, temos esta maneira de combatelos

Un silo en mal estado pode provocar tamén mamitis. “O ideal sería que non chegasen eses fungos e bacterias ao carro a través do silo pero, se chegan, temos esta forma de combatelos a través dun produto que corrixe ese problema que arrastramos desde o momento de facer o silo”, indica Álvaro.

Alén dese incremento produtivo e na calidade do leite a curto prazo, a saúde dixestiva, inmunitaria e reprodutiva da vaca mellora usando Toxigal, con consecuencias positivas sobre a rendibilidade da explotación a longo prazo. Por iso, “o estado da alimentación trascende ao día a día da granxa”, asegura.

Produto hixienizante para o carro mesturador

A maiores da función estabilizante sobre a ración, o produto fabricado por Sogaco aporta un extra como desinfectante. “En todas as granxas se limpa o pesebre, retirando a ración sobrante, antes de botar a nova, pero moitas veces esquecémonos de facer o mesmo coa maquinaria na que elaboramos esa ración. Polo tanto, non estamos facendo o traballo completo, porque limpamos o prato pero non a pota” compara Álvaro.

Se limpamos o pesebre pero non limpamos o carro estamos facendo o traballo a medias

Toxigal permite completar ese proceso sen esforzo, é dicir, sen que o gandeiro teña que traballar máis. “Eu sempre digo que é como un Fairy para o carro mesturador, que se non o limpamos pode converterse nun foco de contaminación para a ración debido aos restos de comida que quedan nel”, alerta.