Como Europa garante a autosuficiencia de alimentos a prezos accesibles

As axudas ós agricultores que proporciona a Política Agrícola Común contribúen a asegurar a continuidade de granxas e cultivos na UE. Sen as axudas da PAC, os ingresos agrícolas dun produtor en Europa son só un 46,5% do que sería o salario medio no resto da economía

A pandemia da Covid puxo de manifesto a importancia que ten a autosuficiencia alimentaria. Co inicio dos confinamentos, sucedéronse as imaxes de supermercados coas estanterías baleiras nas seccións de leite, ovos ou dalgunhas carnes. Só a continuidade do traballo en Europa de agricultores, granxas e industria alimentaria permitiu dar unha áxil resposta ó aumento da demanda do consumo nos domicilios.

Europa é en xeral autosuficiente na maioría de alimentos, pero hai determinados produtos que ten que importar, xa que non os produce en cantidade suficiente ou directamente non os cultiva por motivos climáticos, como o café, o cacao ou a soia empregada na alimentación animal.

En calquera caso, as exportacións europeas de alimentos multiplican por 1,5 ás importacións, o que fala ben da autosuficiencia alimentaria da UE-27. No 2019, a UE importou alimentos por valor de 108.600 millóns de euros, pero exportou unha cantidade moi superior, 162.700 millóns de euros.

A Política Agrícola Común (PAC) xoga un papel clave á hora de garantir a autosuficiencia alimentaria de Europa. As axudas directas que a PAC lle proporciona ós agricultores representan un incentivo para a continuidade da actividade agraria e para a incorporación de persoas mozas ás explotacións.

Sen esas axudas, o agro perdería atractivo e, en consecuencia, a autosuficiencia alimentaria da UE poríase en risco. Cómpre ter en conta que os ingresos agrícolas por traballador, sen contar as axudas da PAC, representan só un 46,5% do que sería un salario medio no resto da economía, segundo os últimos cálculos que manexa a Comisión Europea (Dato do ano 2017).

Os apoios á renda dos agricultores que proporciona a Política Agraria Común contribúen, xa que logo, a equilibrar a balanza. Incluso con estes apoios, só hai dous países da UE, República Checa e Estonia, nos que os ingresos totais dos agricultores sexan superiores a un salario medio do resto da economía dese país (Ver gráfico inferior).

As axudas á renda no agro cumpren unha segunda función, garantir a dispoñibilidade de alimentos a prezos accesibles para o conxunto da cidadanía. Pódese dicir que o prezo dos alimentos no supermercado págao en parte a PAC e en parte os consumidores. Se se compara este escenario co doutros países do Norte sen axudas ó agro, como é o caso de Canadá, obsérvanse alí maiores prezos (en comparación coa UE) na maioría de produtos básicos da cesta da compra ligados coa agroalimentación.