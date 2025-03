Como elixir o mellor millo para ensilaxe e mellorar a rendibilidade da túa gandería?

Juan Pablo Gnata, Delegado de MAS Seeds para a Cornixa Cantábrica, explica as claves á hora de elixir unha variedade de millo forraxeiro

A alimentación do gando é un dos piares fundamentais en calquera explotación leiteira. Garantir unha subministración constante de forraxe de calidade non só mellora a produtividade, senón que tamén permite reducir custos na compra de concentrados. Neste contexto, a elección do híbrido de millo para ensilaxe é unha decisión clave que impacta directamente na rendibilidade da explotación.

“Na Cornixa Cantábrica, onde o clima é inestable e as xanelas de colleita poden ser moi curtas, é imprescindible elixir variedades que garantan produtividade, calidade de ensilaxe e seguridade na colleita“, sinala Juan Pablo Gnata, delegado comercial de MAS Seeds na rexión.

Neste artigo, analizamos os factores cLave na elección do millo para ensilaxe e como a combinación da experiencia de MAS Seeds e o respaldo do grupo Delagro permite aos gandeiros optimizar a súa produción e afrontar os retos do sector con maiores garantías.

1. Produtividade e rendemento: asegurar reservas de forraxe

O obxectivo de calquera gandeiro é obter a máxima cantidade de forraxe por hectárea sen comprometer a calidade. Un híbrido con alto potencial de rendemento permite asegurar suficiente ensilaxe para todo o ano e reducir a dependencia de pensos externos.

“En MAS Seeds traballamos con híbridos que superan as 45 toneladas de materia verde por hectárea ao 32% de materia seca, o que permite obter grandes volumes de forraxe sen necesidade de ampliar a superficie cultivada”, explica Gnata.

Para maximizar a produción, é fundamental elixir variedades cun bo equilibrio entre rendemento en gran e en forraxe, xa que o gran achega o 70% da enerxía metabolizable da ensilaxe.

Recomendacións de MAS Seeds: -Apostar por híbridos con alto potencial de rendemento tanto en materia seca como en gran. -Buscar variedades que ofrezan un bo equilibrio entre fibra dixestible e amidón, adaptadas á dieta do gando. –Avaliar resultados en ensaios locais, xa que o rendemento pode variar segundo o tipo de chan e condicións climáticas.

2. Tolerancia ao estrés: claves para unha colleita segura

O estrés climático é unha das principais preocupacións para os gandeiros da Cornixa Cantábrica. Veráns secos, outonos chuviosos e cambios bruscos de temperatura poden afectar o desenvolvemento do cultivo e comprometer a produción.

“Hoxe en día non basta con elixir un híbrido produtivo, hai que buscar variedades con alta tolerancia ao estrés hídrico e térmico que aseguren a colleita en condicións adversas”, comenta Gnata.

Os híbridos desenvolvidos por MAS Seeds incorporan tecnoloxías que optimizan o uso da auga e a resistencia a temperaturas extremas, permitindo que a planta continúe o seu desenvolvemento mesmo en momentos críticos do ciclo.

Puntos clave na elección do híbrido: –Resistencia a seca: Variedades con eficiencia no uso da auga e mecanismos que reducen a transpiración en momentos de estrés. -Tolerancia a enfermidades: É fundamental elixir híbridos con resistencia xenética a Exserohilum turcicum e roia, que poden reducir a produción ata un 40%. -Vigor inicial: Plantas con rápido desenvolvemento nas súas primeiras fases para superar condicións adversas na primavera.

3. Momento de sementeira e axuste ao ciclo de cultivo

Na Cornixa Cantábrica, o éxito do cultivo de millo para ensilaxe depende en gran medida de elixir variedades adaptadas ao calendario de sementeira e colleita.

“Para evitar problemas na recolección e optimizar a ensilaxe, é importante seleccionar híbridos que alcancen a madurez en setembro ou principios de outubro, asegurando que o cultivo non se vexa afectado polas choivas outonais”, explica Gnata.

MAS Seeds ofrece ferramentas dixitais que permiten calcular a data óptima de colleita segundo o híbrido e a data de sementeira, axudando aos gandeiros para tomar mellores decisións agronómicas.

Consellos de MAS Seeds: -Elixir híbridos con ciclos adecuados para a zona, que aseguren a madurez do cultivo na mellor xanela de colleita. -Evitar sementeiras tardías que poidan expoñer a colleita a choivas excesivas no outono. -Usar ferramentas de predición para planificar a recolección e reducir riscos.

4. Calidade da ensilaxe: máis enerxía e dixestibilidade para o gando

Non todo o millo é igual cando se trata de alimentación animal. A calidade da forraxe inflúe directamente na produción de leite e a saúde do gando.

“A dixestibilidade da fibra e o contido de amidón son os factores clave para que a ensilaxe achegue a enerxía necesaria para unha produción eficiente”, sinala Gnata.

Opcións segundo a dieta do gando: Se o silo é a base da alimentación:

✔ Híbridos con fibra altamente dixestible para mellorar a eficiencia alimenticia.

✔ Menos amidón para evitar o risco de acidose. Se a dieta inclúe concentrados:

✔ Híbridos con alto contido de amidón (>35% MS) para achegar máis enerxía rapidamente dispoñible.

5. Seguridade na colleita: evitar encamado e perdas

As choivas e o vento poden provocar a caída do cultivo, dificultando a colleita e reducindo a calidade da ensilaxe. Para minimizar este risco, é fundamental elixir híbridos con boa estrutura de planta e alta tolerancia ao encamado.

“Os híbridos de MAS Seeds están deseñados con plantas de porte medio, entrenós máis curtos e raíces máis profundas, o que lles dá unha maior estabilidade e reduce a posibilidade de encamado”, explica Gnata.

Aspectos clave para unha colleita segura: -Porte medio e menor altura de inserción da espiga para mellorar a resistencia. -Boa estrutura radicular para evitar que o vento tumbe as plantas. -Alta resistencia a Fusarium, clave para quen cultiva gran húmido.

MAS Seeds: innovación para unha gandería máis rendible

A elección do híbrido de millo adecuado pode marcar a diferenza entre unha campaña exitosa e unha colleita con problemas.

“O noso compromiso en MAIS Seeds é ofrecer solucións adaptadas ás necesidades do gandeiro, combinando produtividade, seguridade e calidade da ensilaxe en cada híbrido“, destaca Gnata.

Grazas a tecnoloxías innovadoras como WATERLOCK e GREEN+, MAS Seeds garante sementes con maior eficiencia no uso da auga, mellor dixestibilidade e unha estrutura máis resistente, asegurando a produción de forraxe mesmo en condicións difíciles.

MAS Seeds, como especialista en sementes adaptadas a estes desafíos, traballa en estreita colaboración con Delagro, grupo referente en insumos agrícolas, para ofrecer ás gandeiros solucións que combinan produtividade, calidade da ensilaxe e seguridade na colleita.