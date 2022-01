Como é a produción e o mercado da castaña en Francia?

Coñecemos co experto Jean Luc Bellat as características do mercado francés de castaña, cunha escasa produción e unha gran demanda e volume de vendas. A transformación é o motor dun sector que xestiona cada ano unhas 20.500 toneladas de castaña, boa parte delas importadas de países como España

Francia é un dos principais consumidores de castaña e tamén un dos países con maior tradición na transformación deste froito. Os galos levan máis de medio século transformando a castaña, que se mantén como un dos alimentos tradicionais, en especial nas festas do Nadal. Con todo, a produción propia de castaña é bastante máis reducida que a doutros grandes produtores do Mediterráneo como Portugal, Italia ou España.

Hoxe en día, o mercado da castaña no país galo é escaso en canto a produción, pero cunha venda dinámica e de gran volume. “A importación de castañas en Francia é máis importante que a súa produción propia. A maior parte desta castaña importada termina procesada polas industrias francesas de transformación”, explica Jean Luc Bellat, especialista no mundo da castaña durante a súa participación nas xornadas organizadas polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) e nas que a castaña foi unha das producións a tratar.

A produción de castaña en Francia sitúase nas 8.500 toneladas, mentres que consomen unhas 20.500 toneladas

O consumo de castaña en Francia sitúase ao redor das 20.500 toneladas anuais, mentres que a produción nacional aproxímase ás 8.500 toneladas. A maior parte da castaña termina procesándose e transformada nunha ampla variedade de produtos moi demandados pola sociedade francesa.

Os produtores franceses apostaron decididamente por unha xestión ecolóxica de castaña, aínda que o consumidor non respondeu da mesma forma. Hoxe en día, a maior parte de castañas ecolóxicas terminan sendo transformadas, xa que a súa demanda en fresco é escasa.

Unha produción escasa

Francia sitúase como o quinto país produtor de castaña na Unión Europea. Cunha produción de apenas 8.500 toneladas ao ano, a súa produción queda lonxe da manexada por Portugal, que cunhas 40.000 toneladas de castaña é o maior produtor europeo deste froito, seguido de Italia cunha produción de 39.000 toneladas, España ao redor dunhas 32.000 toneladas e Grecia cunhas 18.000 toneladas.

A produción francesa de castaña concéntrase na zona sur do país e ocupan case unhas 8.600 hectáreas repartidas entre as rexións de Ardèche, Dordogne, Lorèze, Corrèze e Haute-Vienne. “A produción nacional de castaña en 2020 foi de 8.857 toneladas, mentres que no 2021 reduciuse até as 7.600 toneladas”, apunta Bellat. A incidencia da avespiña do castiñeiro e as consecuencias do cambio climático atópanse detrás desta redución, segundo apunta o experto.

Nos últimos anos a produción de castaña en Francia mantívose estable, aínda que con disparidades entre as rexións de produción. Produciuse un incremento con novas plantacións de castaños híbridos nas rexións do suroeste cunhas 700 hectáreas en Nouvelle Aquitaine, mentres que foi estable no sueste e cunha baixada na rexión de Córsega. “En 20 anos, a superficie de castiñeiro francés aumentou de 7.230 a 8.630 hectáreas. Unhas 380 hectáreas en Rhône-Alpes, 155 hectáreas en Occitania e 150 hectáreas na rexión de Provenza-Costa Azul”, detalla o especialista.

Conviven soutos tradicionais con novas plantacións en liña e con sistemas de rega cos que incrementar a produción de castaña

Existe ademais unha gran disparidade entre as distintas zonas en canto ao manexo e as características das plantacións. Nas rexións do sueste de Francia predominan os soutos tradicionais, cunha orografía de montaña e nos que se foron introducindo aos poucos sistemas de recollida mecanizados, aínda que esta modernización viuse moi limitada polas condicións do terreo, moitas veces en pendente ou con peches tradicionais e minifundio.

Mentres, no suroeste, en rexións como Dordogne ou Haute-Vienne, predominan as novas plantacións de castiñeiros, plantados en liña e con rega, o que aumenta a produción.

Tamén é habitual unha mecanización da recollida, xa que as parcelas permiten estes métodos. “Nestes soutos, dous traballadores poden recoller ao día preto de 3.000 quilos de castaña sen problema”, concreta Bellat.

A castaña ecolóxica

A día de hoxe a maior parte da produción de castaña en Francia é ecolóxica. Un total de 5.315 hectáreas de castiñeiros, é dicir, un 62% da superficie produtiva está baixo este sistema. A maior parte desta produción de castaña termina destinada á transformación. “O consumidor non chega a apreciar a diferenza entre o produto convencional e ecolóxico no seu consumo en fresco, xa que asocia que aínda en convencional é un froito natural e sen apenas tratamentos, polo que resulta moi complicado vender a castaña ecolóxica en fresco”, explica Jean Luc Bellat.

A castaña ecolóxica apenas supón un 12% do produto comercializado en fresco. O consumidor non aprecia grandes diferenzas coa convencional e rexeita pagar un prezo máis elevado

O prezo está a ser outra das dificultades para unha maior demanda da castaña ecolóxica en fresco. As castañas ecolóxicas son case un 30% máis caras que as convencionais. “O consumidor non está disposto a aceptar esta diferenza de prezo por un produto que considera moi semellante ao convencional”, detalla o experto. Así, a castaña ecolóxica apenas representa un 12% do produto comercializado en fresco en Francia.