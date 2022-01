Como informar á Xunta das fincas onde se labre pataca dentro da zona tampón da couza guatemalteca?

En moitos municipios do norte da Coruña e Lugo andan preparándose xa para volver plantar patacas despois de catro anos de prohibición por causa da couza guatemalteca e unha vez que a Xunta autorizou as plantacións dentro do ámbito de aplicación das medidas para o control e erradicación da praga. Porén débese ter presente que moitos destes concellos seguen a estar declarados zona tampón, o que supón unha serie de condicionantes á hora de botar o tubérculo.

Ser zona tampón implica que todas as persoas que planten pataca deberán comunicarlle á Consellería do Medio Rural inmediatamente despois da sementeira (e sempre antes do 1 de abril) todas as parcelas que teñan cultivadas, independentemente da superficie plantada e de se esta é para autoconsumo ou para a venda. Na comunicación hai que indicar os datos persoais e a localización exacta das plantacións cos datos SIXPAC do polígono, parcela, recinto, superficie total, superficie sementada e a variedade que se poña no terreo.

Tanto os propietarios das leiras como os almacenistas de pataca para semente deberán levar un control do tubérculo

O formulario que se deberá cubrir pode descargarse desde esta ligazón e despois haberá que presentalo, preferentemente, a través da Sede Electrónica da Xunta. Tamén se pode imprimir e rexistrar presencialmente ben nas oficinas agrarias comarcais, ben nos Concellos, para mandarllo directamente a Medio Rural a través do Portelo Único municipal.

A obriga de comunicación tamén deberán cumprila as empresas que vendan pataca de semente mediante un formulario específico, ademais de levar un rexistro de información das persoas que a merquen. No local destinado a almacén terán que instalar trampas de feromona para a captura da Tecia solanivora povolny.

Colaboración desde as entidades locais

Na zona de Ferrolterra están declarados como libres da praga os concellos de Cabanas, A Capela, Fene, Ferrol, Neda, Ortigueira, As Pontes e As Somozas. A maiores, está declarada zona tampón a totalidade da superficie dos concellos de Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche, Narón, San Sadurniño e Valdoviño. Tamén teñen esta condición as parroquias de Cariño, Feás, Landoi e Sismundi, no concello de Cariño. En toda a comarca só a parroquia da Pedra, pertencente tamén a Cariño, continúa coa cualificación de zona infestada, na que non se poderá plantar.

O Concello de San Sadurniño axúdalle á veciñanza a tramitar a declaración das plantacións de pataca para facilitar os trámites para a recuperación do cultivo

Ante a necesidade de facer as comunicacións á Xunta, algúns Concellos da comarca están a axudar aos veciños co papeleo. “Co tempo solleiro que temos xa hai quen anda preparándose para volver plantar patacas e nos últimos días foron varias as persoas que se achegaron ao Concello para preguntar que tiñan que facer. Por esta razón, na oficina do Rexistro Municipal xa están ao tanto para facilitarlles as cousas”, explican no Concello de San Sadurniño.

“O trámite é ben doado para persoas que estean afeitas a andar con papeleos relacionados cos montes ou coas terras, pero tamén hai quen non se manexa ben co ordenador nin tampouco cos formularios en papel”, evidencian. “A declaración hai que facela despois de plantar, non antes, e para quen non saiba como cubrir e presentar o papel, no Concello hémoslle de axudar”, indican.