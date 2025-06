Comezan as actividades do programa “Da Escola á Granxa” da Vicepresidencia da Deputación de Lugo

Esta semana comezaron as actividades formativas do programa Da Escola á Granxa da área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, que na súa cuarta edición levará máis de 7.000 alumnas e alumnos de infantil e primaria a coñecer granxas e proxectos de emprendemento no rural ao longo da provincia.

A deputada Iria Castro sumouse a unha das primeiras actividades na que nenas e nenos do CEIP de Castroverde visitaron a granxa e produción de mel Pingas de Gaia, no lugar de Besta de Arriba, en San Simón da Costa, en Vilalba.

Seguindo as explicacións de Iván Díaz, as nenas e nenos aprenderon nocións básicas sobre a vida das abellas e o seu papel na conservación da biodiversidade e a produción de mel e os seus derivados, coñecendo e manexando útiles básicos para a apicultura. Ademais, puideron degustar o mel da granxa con queixo de San Simón da Costa.

A ANPA do Colexio Público de Castroverde é unha das 73 anpas beneficiarias da cuarta edición do programa Da Escola á Granxa, que programará un total de 200 actividades formativas ata final de ano, transmitindo ás novas xeracións as oportunidades que ofrece o rural e a súa importancia para a produción de alimentos e a conservación do territorio.

As asociacíons de nais e pais elixiron as actividades entre un amplo catálogo formativo no que participan 45 granxas e proxectos de emprendemento relacionados coa produción de alimentos. A área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo financia o desprazamento e o desenvolvemento da actividade por parte das gandeiras e gandeiros. O programa conta este ano cun orzamento total de 200.000 euros.