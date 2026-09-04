Comeza a tramitación do Plan de Ordenación de Recursos Forestais da Ribeira Sacra

A Xunta iniciará neste semestre a tramitación do encargo para a formulación dos plans
de ordenación dos recursos forestais (PORF) simplificados da Ribeira Sacra, o primeiro
de Galicia. Así o recolle o informe avaliado esta semana polo Consello do Goberno autonómico,
e no que se detalla a posta en marcha deste instrumento, que permitirá dispoñer dunha
ferramenta de planificación máis áxil co fin de aplicar as iniciativas, programas e liñas de
actuación previstas na primeira revisión do Plan forestal de Galicia.
Cómpre lembrar que os PORF non modificarán a catalogación urbanística das terras, se ben si se esperan directrices sobre os modelos silvícolas aptos para cada zona.
A Xunta sinala que se elaborará un estudo da estrutura da propiedade, identificaranse os principais recursos forestais existentes e planificaranse as actuacións necesarias para o cumprimento dos obxectivos establecidos no Plan forestal.
No marco da elaboración do Plan de Ordenación dos Recursos Forestais da Ribeira Sacra, haberá procesos de consulta ás entidades locais, ás persoas propietarias forestais, ás organizacións representativas do sector e ao resto de axentes sociais e institucionais interesados.
Primeiro PORF en Galicia
O da Ribeira Sacra é o primeiro PORF que se impulsa na nosa comunidade, e enmárcase dentro das metas incluídas no Plan Forestal de Galicia, que establece unha programación por quinquenios. Con base nesta planificación, e concretamente ao Eixe VI do Plan, vencellado coa planificación, ordenación e gobernanza, o desenvolvemento dos PORF corresponde ao período 2026—2030.
No seu día, a Xunta proxectaba elaborar un primeiro plan piloto nun distrito forestal no ano 2019, pero esa iniciativa finalmente retrasouse.