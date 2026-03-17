Comeza a tempada de enoturismo en Martín Códax

Bodegas Martín Códax abriu a nova tempada de enoturismo na súa adega de Cambados, consolidando a súa aposta por experiencias que permiten descubrir o universo do albariño desde distintas perspectivas. A programación deste ano reforza a diversidade de propostas dispoñibles para o visitante, combinando viño, territorio e gastronomía atlántica.
Contará con Mar de fondo, unha nova experiencia exclusiva deseñada para quen busca unha aproximación máis pausada e singular ao viño, cunha selección especial de referencias e unha proposta gastronómica coidada nunha contorna privilexiada.
Xunto a esta novidade, continúan propostas xa consolidadas como Orixe, a visita esencial para descubrir a orixe de Bodegas Martín Códax, a súa filosofía cooperativa e o proceso de elaboración, finalizando cunha cata comentada de viños acompañados de queixos galegos; Ondas do mar, que une viño e gastronomía atlántica a través dunha harmonía de viños e conservas gourmet Km 0; e Creacións singulares, orientada a quen desexa coñecer viños de produción limitada e proxectos enolóxicos diferenciais vinculados ao carácter máis experimental da adega.
A estas experiencias súmanse as catas en terraza con vistas á Ría de Arousa e a súa Barra Atlántica onde é posible gozar dos viños da adega nun ambiente relaxado e sen necesidade de reserva previa.
A oferta enoturística ampliarase ademais a partir do 1 de abril coa reapertura de Pé Redondo, o centro enoturístico de Bodegas Martín Códax situado no corazón do Val do Salnés, un espazo singular onde investigación vitícola, sustentabilidade e divulgación conviven nunha contorna única.
A través de visitas guiadas, os asistentes poderán percorrer as súas distintas parcelas, coñecer proxectos vinculados a variedades resistentes, adaptación ao cambio climático e novas formas de cultivo, ademais de gozar dunha experiencia de cata nunha contorna privilexiada.