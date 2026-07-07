Comeza a selección dos viños, licores e augardentes gañadores dos premios das Catas de Galicia 2026

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, salientou hoxe o labor que están a desenvolver unha ducia de profesionais de prestixio para recoñecer os mellores viños galegos. Fíxoo nun encontrou que mantivo con estes catadores, que se atopan avaliando as mostras destas elaboracións, así como os augardentes e licores tradicionais, co fin de determinar os premiados nas Catas de Galicia 2026, que se celebrarán o vindeiro 14 de xullo.
Deste xeito, a conselleira agradeceu o traballo de máis de medio cento de expertos que participaron tanto nas precatas como nas catas que hoxe comezaron. En total, explicou que no concurso deste ano se recibiron máis de 460 mostras de viños de 142 adegas e 33 de augardentes e licores tradicionais, procedentes de 10 empresas.
Neste sentido, a titular de Medio Rural destacou que este certame busca recoñecer e dar visibilidade ao traballo dos adegueiros e augardenteiros que elaboran os seus produtos de xeito moi rigoroso e baixo os requisitos que se establecen nos réximes de calidade. “Todos eles son un exemplo desa Galicia calidade que nos identifica”, manifestou.
Apoio ao sector vitivinícola
Gómez puxo en valor o apoio do Goberno galego ao sector vitivinícola, ao que anualmente se destinan uns 12 millóns de euros a través das axudas para a reestruturación e reconversión de viñedo; de transformación e comercialización de produtos vitivinícolas; de promoción en terceiros países e a liña para a conservación paisaxística e loita contra a erosión nos viñedos da Ribeira Sacra, entre outros apoios.
A maiores, salientou que este eido produtivo está estreitamente vencellado coa calidade diferenciada. Neste sentido, lembrou que Galicia conta con cinco denominacións de orixe -Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Monterrei e Valdeorras- e outras tantas indicacións xeográficas protexidas vitícolas -Barbanza e Iria, Betanzos, Ribeiras do Morrazo, Terras do Navia e Val do Miño-Ourense-. Este sector, explicou, representa máis do 50 % do valor económico total da produción galega amparada por distintivos de calidade diferenciada.
12 catadores de prestixio
O panel de cata está formado polos prestixiosos catadores Almudena Alberca, Patricia Magaña, Martiño Santos Canosa, José Joaquín Cortés, Manuel Castro González, Rebeca Valero Mora, Pedro Sestayo, Iván Olmedo Río, Vanessa Varela, Vahagn Voskerchyan, Alfonso Losada e Juan Carlos Gómez Ruipérez.