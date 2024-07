Continúa o programa de formación en apicultura da Deputación de Lugo, con xornadas por toda a provincia

Esta fin de semana comezou en Xove o curso de “Cría de raíñas de abella autóctona”, incluído no programa de formación en apicultura promovido pola área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

Unha vintena de apicultores e apicultores participaron nas primeiras sesións do curso, impartido por persoal técnico da Casa do Mel de Goente, que se desenvolveron este sábado e domingo, cuns contidos centrados en métodos de selección e cría de raíñas de abella autóctona, que se encarga de impartir persoal técnico da Casa do Mel de Goente. O curso continuará os días 16, 18 e 19 de xullo, nos mesmos horarios

O programa de formación en apicultura que está a desenvolver á área de Rural chega a Xove despois dos cursos desenvolvidos en Vilalba e o Valadouro nas últimas semanas e continuará con novas accións en vindeiras datas en Pantón, Muras, Cervo ou Mondoñedo.

Velaquí a programación:

Xove:

Cría de raíñas con abella autóctona. 6,7, 16, 18 e 19 de xullo (de 9 a 14 horas). Aula de Formación do Concello de Xove.

Pantón:

Formas de manexo na colmea para a loita contra a velutina. 13 de xullo (mañá e tarde). Comunidade de Montes de Ferroedo

Muras :

Iniciación á apicultura. 20,21, 27 e 28 de xullo (9 a 14 horas). Local Municipal de Carelle

Cría de raíñas con abella autóctona. 3,4,13,15 e 16 de agosto (9 a 14 horas). Local Municipal de Carelle

Cervo:

Formas de manexo na colmea para a loita contra a velutina. 14 e 15 de setembro (de 9 a 14 horas). Museo do Mar de San Cibrao

Mondoñedo:

Formas de manexo na colmea para a loita contra a velutina. 23 e 24 de setembro (de 9 a 14 horas). IES San Rosendo

As persoas interesadas en asistir teñen que anotarse no enderezo electrónico casadomel@vodafone.es ou no teléfono 661003616.