Comeza este luns en Santiago o II Encontro do Viño Galego Revera Vinum

A segunda edición do Encontro do Viño Galego Revera Vinum, impulsado pola Asociación Hostalaría Compostela e organizado por Escenoset, co patrocinio da Xunta de Galicia e o Concello de Santiago,terá lugar este luns e martes no Hotel Monumento San Francisco.

No evento mostraranse preto de 500 referencias e un completo programa de actividades a cargo de recoñecidos expertos, tanto a nivel galego, como español e internacional.

Entre as actividades programadas destacan as tituladas “Castes galegas vs variedades internacionais”, coa participación do experto catador Luís Paadin (luns, 27; 10.00 horas); “Cata de cartas de viños dos séculos XVIII – XIX”, con Alejandro Paadin (luns, 12.30 horas); “Marcas novas en zonas vellas”, con Martiño Santos (luns, 27, 18.30 horas); “Castes tintas en crianza”, con Cecilia Fernández (martes, 28, 10.00 horas); “Harmonías gastronómicas Baka by Discarlux & Pazo de Rubianes. Embutidos curados e carne madurada de vaca”, coa participación de Miguel Núñez e Adrián Lage (martes, 28, 12.30 horas); “Cata anada histórica 2015”, coa participación de Iria Otero, Juan Chamorro, David Rial, Pablo Vidal, José Luís Bouzón e Andrea Obenza (martes, 28, 17.00 horas), e o “Obradoiro básico de interaccións entre viño e comida”, coa participación de Jorge Vila e David Martín (martes, 28, 19.00 horas).

Ademais, no encontro tamén levarán a cabo varias actividades gratuítas, como a mesa de debate “Valores dentro dunha copa”, coa participación de Martiño Santos, Fernado Moura, Pepe Raventós, Antonio Portela, Francisco Rego e Jorge Domínguez.

Por outra banda, presentarase o libro “A nación do mil viños”, obra de Martiño Santos Canosa e Xosé Gontá Sobrino. Ademais, levará a cabo o relatorio “Ponte da Boga, harmonías gastronómicas”, coa participación de Dominique Roujou de Boubée e Queco Arias, á cal se sumará a axenda de actividades deseñada pola Axencia Galega dá Calidade Alimentaria (Agacal).

Por último, o Revera Vinum tamén servirá como marco para a celebración dos 25 anos de Gallaecia, a Asociación de Sumilleres de Galicia, que aproveitará para outorgar os seus premios anuais e varias distincións conmemorativas.

O evento será clausurado o martes 28, ás 20.30 horas, coa entrega da Distinción Revera Vinum, que recoñecen o traballo no mundo do viño dunha persoa destacada do sector.

Para máis información sobre o evento e a venda de entradas, os interesados poden acceder á páxina web www.reveravinum.gal Os prezos oscilan entre os 25 e os 45 euros, brindando acceso á zona expositiva.