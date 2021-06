Colvin, a ‘start-up’ que revolucionou o mundo da flor ó eliminar intermediarios

Claudette Colvin foi unha pioneira do movemento polos dereitos civís en EEUU. En 1955, con só 15 anos, esta auxiliar de enfermería afroamericana foi detida en Montgomery por negarse a ceder o seu asento nun autobús a unha muller branca. Por querer cambiar o mundo e polo seu inconformismo, dela toma o nome Colvin, a florería en liña creada fai catro anos por tres mozos de Barcelona e que revolucionou o sector das flores e as plantas en Europa.

O seu exemplo serve para ilustrar o auxe imparable do comercio electrónico e as vendas pola internet de todo tipo de artigos, incluso os máis perecedoiros. Sexan flores ou produtos de alimentación, o mundo dixital serve para conectar directamente, sen intermediarios, a produtores e consumidores, unha oportunidade que o confinamento e a pandemia non fixeron máis que multiplicar.

Teñen produtores en Galicia, Soria ou no Maresme dos que se subministran directamente

Colvin traballa con produtores de flor de distintos puntos de España, entre eles algúns de Galicia, da zona do Baixo Miño. Sergi Bastardas, un dos cofundadores da plataforma en liña, contou como traballan nun webinar organizado polo Consello Social da Universidade da Coruña dentro do seu programa de fomento do emprendemento e transformación dixital AddVenture, cuxa primeira edición está a desenvolverse desde o pasado mes de marzo co obxectivo de promover a excelencia na docencia, a investigación e a transferencia de coñecemento.

A dixitalización de sectores tradicionais

A transformación dixital está a alentar a aparición de modelos de negocio que rompen co establecido. Colvin é unha florería en liña que ten a súa actividade no envío de flores e plantas a domicilio. Esta start-up, que naceu a finais de 2016 co obxectivo de innovar no sector da floricultura, revolucionou, en menos de 5 anos, o tradicional sector das flores e as plantas.

En só 4 anos revolucionaron un sector tradicional como o da flor

Sergi Bastardas, Andrés Cester e Marc Olmedillo coñecéronse estudando ADE e fixéronse amigos. O seu espírito emprendedor fíxolles poñer en marcha a súa primeira experiencia empresarial vendendo rosas na rúa por Sant Jordi en distintos puntos da cidade de Barcelona.

“Tras aquela experiencia, vimos que nos era moi difícil acceder directamente ao produtor de flor. A industria funcionaba cunha cadea de subministración creada hai 100 anos, onde o 65% de todas as flores mundiais seguen pasando a día de hoxe fisicamente por Holanda, onde se comercializan, para volver despois por exemplo a España”, explica Sergi.

Romper a cadea de subministración

Así pois, con só 24 anos decidiron “pensar ao grande” e fundaron Colvin. Buscaban un nome diferente para facer algo diferente e pensaron naquela moza que se revelou na época da segregación racial estadounidense. O nome da empresa é, en si mesmo, toda unha declaración de intencións: tamén eles pretendían cambiar o status quo, neste caso, das flores.

Saltarse intermediarios, investir en tecnoloxía para optimizar procesos e crear marca a base de márketing dixital son os tres piares do modelo de negocio de Colvin

A idea de negocio de Colvin baséase en tres piares: romper coa cadea tradicional de subministración, investir en tecnoloxía para optimizar procesos e crear marca a base de márketing dixital. Naquel sistema herdado do século XX que pasaba por Holanda, “a flor tardaba 2 semanas desde que se cortaba ata que chegaba ata o consumidor final, encarecíase, cun incremento de prezos de 6 veces fronte á orixe ao pasar por 5 ou 6 intermediarios distintos, e producíase un 30% de desperdicio polo camiño”, describe Sergi.

Eliminar intermediarios

Crearon a empresa a finais de 2016 coa idea de eliminar intermediarios nun sector, o da flor, no que un ramo pasaba tradicionalmente por moitas mans antes de chegar desde o produtor ao cliente final. “Desta forma podemos ser máis competitivos en prezo e aumentamos o tempo que os nosos usuarios poden gozar das flores antes de que se empecen a estragar porque as flores chegan antes ao consumidor final”, argumenta Sergi.

Con Colvin, a flor tarda entre 1 e 3 días desde que é cortada até que a recibe o cliente final na casa e o desperdicio é “mínimo”, di. “Pasar do 30% de desperdicio a practicamente cero é moi importante e permítenos ofrecer prezos máis competitivos”, insiste. Así pois o seu ramo de flores achega “máis calidade, máis frescura, máis durabilidade e mellor prezo” que o da florería tradicional.

Desde o Baixo Miño a Holanda

En 1970 o 95% da produción mundial de flor estaba en Holanda, pero esa realidade, que se mantén sen embargo a nivel comercial, cambiou porque entraron outros produtores. Agora Países Baixos só representa o 25% da produción mundial, e hai outros operadores: Colombia, Ecuador, EEUU, Xapón ou Quenia.

Chegar aos Países Baixos, un dos referentes europeos do sector, onde se poxan cada día 7 millóns de tulipáns, era un dos seus obxectivos iniciais. Traballan directamente con produtores tanto holandeses como de lugares como Cataluña, Soria ou Galicia, e desde setembro do ano pasado, de paso que compran flores e plantas para eles, tamén o fan para outras florerías tradicionais ás que fornecen de materia prima ao por maior.

Traballamos directamente con máis de 300 familias de agricultores de todo o mundo, sobre todo de España e Holanda

O 70% dos seus provedores son internacionais, sobre todo de Holanda, e o 30% restante produtores da zona do Maresme catalán, de Soria, do sur de España ou do Baixo Miño. En Galicia conseguen sobre todo “verdes”, explica Sergi, tanto plantas como follas de arbustos que se incorporan aos ramos.

Frescura

O sistema loxístico de Colvin é híbrido: dependendo do pedido, uns son enviados directamente ao cliente final polo produtor e outros pasan por un dos centros loxísticos da empresa, pero en ningún dos dous casos pasan máis de 3 días desde que a flor é cortada ata que chega ao comprador final. Este foi o seu gran acerto, a axilidade na cadea de subministración, do mesmo xeito que Zara no seu día cimentou o éxito da súa proposta na axilidade na fabricación, a loxística e a distribución.

No modelo produtor-cliente, o agricultor “corta as flores no mesmo día, empaquétaas co noso packaging e envíaas polo noso sistema loxístico”, explica Sergi. “Os produtores teñen os nosos materiais e dáselles formación para preparar eles directamente os nosos pedidos e envialos aos compradores”, indica.

Nunca transcorren máis de tres días desde que a flor é cortada ata que chega ao cliente final; cando pasaban pola central de vendas holandesa podían ser ata 15 días

O ramo chega á casa do comprador ou da persoa agasallada envolto nun pano húmido para garantir a hidratación das flores no transporte e acompañado dunha pequena bolsa de nutrintes para aumentar a súa durabilidade máis días. “Deseñamos un empaquetado que fai que as nosas flores poidan durar incluso varios días dentro dese packaging”, conta.

O reparto está externalizado a través de distintas empresas de mensaxería en función das necesidades específicas dos pedidos, conscientes de que traballan cun produto delicado e de que deseño atractivo e frescura son as claves do seu éxito.

Centros loxísticos locais

Pero Colvin non se quedou só no mundo dixital. En 2019, dous anos despois de arrincar na rede, abriron a súa primeira tenda física no barrio de l’ Eixample de Barcelona coincidindo co día que máis flores se venden en Cataluña, o 23 de abril, día de Sant Jordi, onde a tradición catalá marca regalar un libro e unha rosa. O establecemento funciona como tenda, punto de recollida de pedidos e taller de confección de ramos para os envíos en liña, aínda que o seu principal centro de operacións, desde o que realizan os envíos para España e Portugal, está en Mercabarna.

Preparan e envían os pedidos desde Mercabarna, Florencia e Düsseldorf

Ese mesmo modelo aplícano nos demais países nos que fan envíos, cun centro loxístico en Florencia, na Toscana italiana, e outro en Krefeld, ao norte de Düsseldorf, desde o que confeccionan os pedidos en Alemaña.

Entre que a flor é cortada e eles a reciben nos seus centros de preparación de pedidos poden pasar como máximo, un día ou dous, dependendo do lugar de procedencia e o tipo de flor. En total, sexa neste modelo ou no sistema de envío directo do produtor ao comprador, nunca pasan máis de tres días desde que a flor é cortada ata que chega ao cliente final.

Axudar aos produtores

O incremento xeneralizado do comercio electrónico durante este ano de pandemia provocou un cambio na tendencia de consumo, tamén no sector dos ramos de flores, e do que se beneficiaron. Pero quixeron tamén botar unha man aos produtores cos que traballan.

Durante a pandemia incrementaron os prezos en orixe e tentaron dar saída ás flores dos seus provedores con campañas específicas

“Para nós é importante o impacto que tes non só como negocio. Durante a pandemia, a demanda parouse pero a agricultura non. Neses meses tentamos axudar aos seus produtores, dando saída ás súas flores con campañas específicas e mantendo e mesmo incrementando os prezos que pagamos en orixe. Estamos moi orgullosos de estar durante a pandemia preto dos nosos usuarios pero tamén preto dos nosos produtores”, asegura Sergi.

Expansión internacional

Cando con tan só 24 anos el, Andrés e Marc crearon a empresa “había unha idea moi clara, pero non había un plan B”, recoñece. Tras estudar o mercado e falar con produtores, abriron unha rolda de financiamento de 300.000 euros entre persoas da súa contorna que dedicaron ao imprescindible para poñer a andar o sistema e o negocio.

Hoxe as súas perspectivas futuras son tan boas que os investidores veñen buscalos. Distintos fondos internacionais viron o potencial da empresa e realizaron importantes inxeccións de diñeiro (máis de 22 millóns de euros) que serviron para apontoar o negocio e facelo medrar.

Contamos cun cadro de persoal de 200 persoas distribuídas nos 4 países nos que operamos

Cun cadro de persoal de 200 empregados, Colvin reinviste todos os seus recursos en continuar coa súa expansión internacional. Ao ano de nacer instaláronse xa en Italia e entraron con forza en países como Alemaña ou Portugal. En 2020 o 60% da súa actividade xerouse en España e o 40% restante repartiuse no mercado internacional.

A tradición de comprar flores é moi distinta en países do norte e do sur de Europa

O consumo de flores noutros países europeos é moi superior ao español. O mercado alemán, por exemplo, é cinco veces maior que o de España. Por iso, entre os seus obxectivos a curto prazo está consolidarse e crecer nos mercados internacionais nos que están xa presentes e noutros novos e avanzar no segmento de plantas como antes o fixeron no das flores.

“Non é un camiño de rosas”

Tras estudar ADE e vivir unha tempada en Singapur, Sergi pasou por Danone e Amazon antes de crear Colvin. Hoxe, con máis de 8 anos de experiencia no mundo do e-commerce, asegura que “a industria e o comercio en xeral van sufrir unha transformación masiva nos próximos 5 ou 10 anos” á que non hai que ter medo. “Hai que abrazar os cambios e velos como oportunidades”, di.

Hai que abrazar os cambios, a industria e o comercio en xeral van sufrir unha transformación masiva nos vindeiros 5 ou 10 anos

Pero, cal é a clave do éxito á hora de emprender?. “Hai que ser fiel a unha idea, traballar con persistencia e humildade e aprender das decisións incorrectas”, recomenda. “Cando nós empezamos había outras tendas vendendo flores en liña, pero criamos que podiamos mellorar o que había, entramos con máis forza e fomos gañando terreo”, engade. Podería ser o modelo de Colvin extrapolable a outros sectores primarios de produtos perecedoiros? “Rotundamente si”, responde Sergi.