Codisoil reabre as súas oficinas en Chantada con instalacións renovadas

Codisoil, referente en distribución de gasóleo e servizos enerxéticos e ambientais, anuncia a reapertura das súas oficinas no Polígono Industrial Os Acibros, Parcela B3, 27500, Chantada, Lugo. Estas instalacións, agora adquiridas en propiedade, estarán operativas a partir deste mes e ofrecerán unha atención próxima e personalizada aos clientes da zona.

Cun enfoque renovado e compromiso de excelencia, Codisoil retoma a atención presencial en Chantada para continuar ofrecendo servizos esenciais como a subministración de gasóleo Repsol a domicilio, de automoción e agrícola, ademais unha ampla variedade de solucións enerxéticas e ambientais.

Outros servizos dispoñibles en Chantada

Entre os servizos que Codisoil pon ao dispor dos seus clientes inclúense: mantementos industriais e xestión de residuos (servizos técnicos de mantemento de instalacións, transporte e xestión de residuos….etc) e solucións enerxéticas como luz e gas e placas solares da man de Repsol.

Compra o teu gasóleo as 24 horas en gasoleodecalefaccion.es

Ademais, Codisoil pon ao dispor dos seus clientes a súa tenda en liña gasoleodecalefaccion.es, onde é posible realizar pedidos de gasóleo de calefacción de maneira rápida e sinxela en calquera momento do día. Con esta plataforma, garanten comodidade e seguridade para que os clientes poidan abastecerse sen preocuparse por horarios de atención.

A garantía de calidade do gasóleo Repsol

Confiar no gasóleo de Repsol significa elixir un produto de máxima calidade, deseñado para ofrecer o mellor rendemento. Grazas á súa formulación con aditivos avanzados, o gasóleo Repsol coida da instalación ou do vehículo, mellora o rendemento e minimiza as emisións contaminantes. Ademais, prolonga a vida útil dos equipos, evitando a acumulación de residuos nos sistemas de combustión.

Para os que queiran realizar consultas ou un pedido tamén poden contactar a estes números de teléfono: 982 44 16 79 ou 982 38 00 71