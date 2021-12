Clun sobe o prezo do leite no campo para trasladarlle ás granxas as subas nos supermercados

O de novembro é o terceiro incremento de prezo en orixe no que vai de ano, a medida que se foron revalorizando os contratos que mantén a cooperativa coas cadeas de distribución. A suba non afectará por igual a todas as granxas, primando aquelas de maior tamaño, que son tamén as que máis están a sufrir o incremento de custos de produción

A cooperativa CLUN, produtora das marcas Feiraco, Únicla e Clesa, sobe o prezo do leite por terceira vez no segundo semestre do ano. En concreto, os 500 gandeiros aos que recolle viron xa incrementado o último leite cobrado, correspondente ao entregado no mes de novembro.

Desde a dirección de CLUN aseguran que están a facer “un esforzo enorme” para poder aliviar a difícil situación que atravesan as granxas a consecuencia do incremento dos custos de produción e insisten en que “se nun futuro logramos que nos sigan subindo os produtos nas tendas, volveremos repercutir esa revalorización aos productores, porque temos claro que isto é dos gandeiros”, afirma José Ángel Blanco, presidente da cooperativa.

Deste xeito, se as cadeas de distribución seguen a subir nos liñais dos supermercados os produtos lácteos, como veñen facendo desde xullo tanto nas marcas brancas como nas primeiras marcas, os produtores lácteos asociados á cooperativa CLUN verían incrementados novamente os seus ingresos pola recollida do leite en orixe.

Entre 2 e 3 céntimos de subida desde xullo

Este último aumento no leite do mes de novembro é o terceiro efectuado no últimos seis meses, logo dos producidos tamén nos meses de xullo e outubro. Deste xeito, contando as tres subidas, no último semestre do ano os produtores que entregan o leite a CLUN notaron unha revalorización media de entre 2 e 3 céntimos nos seus contratos.

A suba non está a ser liñal, é dicir, a mesma para todas as ganderías, senón que se trata de aliviar a situación das que peor o están a pasar e ao mesmo tempo incentivar que se faga un uso integral dos servizos da cooperativa, como comprar o penso ou estar nos programas de certificación.

As máis asfixiadas neste momento están a ser quizais as explotacións máis grandes porque teñen uns gastos fixos maiores en materia de persoal ou insumos

“As máis asfixiadas neste momento están a ser quizais as explotacións máis grandes, as máis profesionalizadas, porque teñen uns gastos fixos maiores en materia de persoal ou insumos”, argumenta o presidente da cooperativa, que recolle tamén a outras pequenas granxas que teñen simplemente a produción de leite como un complemento a outras actividades.

Acordo coa distribución

De xeito paralelo, para acadar maior valor para os socios, CLUN está a negociar coa distribución un incremento de prezo dos seus produtos nos liñais dos supermercados. Dentro desta estratexia enmárcase o acordo con Carrefour para envasar para toda España leite baixo a marca Círculo de Calidad, coa que a multinacional francesa identifica a aqueles alimentos que recuperan o sabor orixinal e contan con prezos xustos para os produtores.

Un gandeiro de Mazaricos socio da cooperativa é a imaxe da nova liña de leite envasada para Carrefour

“É unha cousa intermedia entre marca propia e marca branca, é coma unha marca de distribución, pero cun maior valor engadido”, explica o presidente de CLUN, que enmarca esta nova liña para Carrefour dentro do “achegamento entre os produtores e a distribución”.

Subministro en cisternas a Inleit

O volume total de recollida de CLUN móvese actualmente nuns 400.000 litros diarios, dos que a metade son envasados na planta de Pontemaceira como marca propia (Feiraco e Únicla) e outra parte como marca branca ou a través da segunda marca Xoia.

A iso engádese Clesa, a planta de iogures e sobremesas lácteas de Caldas de Reis na que CLUN rematará este ano co 75% do accionariado, e que absorbe uns 40 millóns de litros de leite ao ano para a fabricación de iogures, batidos, postres lácteos como o clásico Crema bombón ou máis innovadores como iogures de longa duración ou os Clesa Bienatur.

Malia os avances na transformación, unha parte do leite recollido por CLUN é vendido a granel a outras industrias

Pero malia os avances na transformación, unha parte do leite recollido pola cooperativa segue sendo vendido a outras industrias, como Inleit. “Houbo melloras nos supermercados pero hai cousas que non se revalorizaron nada, por exemplo as cisternas de leite a granel que van a outras empresas”, admite José Ángel.