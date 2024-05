CLUN e FEFRIGA apostan polo futuro da gandería galega cun convenio de colaboración

Ambas entidades teñen por obxectivo promover a formación de xoves gandeiros e garantir o relevo xeracional no sector rural

A cooperativa rural galega CLUN, en colaboración con a Federación Frisona de Galicia (FEFRIGA), reforza o seu apoio ao sector gandeiro galego mediante a firma dun novo convenio de colaboración. Este acordo, asinado este xoves na sede de CLUN en Ames, permitirá o patrocinio dos concursos de novos manexadores e preparadores, así como o apoio á escola de xóvenes gandeiros, destacando o compromiso continuado de ambas entidades co desenvolvemento rural sustentable e innovador.

O acto contou coa presenza de José Ángel Blanco, presidente de CLUN, e Manuel Sandamil, presidente de AFRICOR Lugo e de FEFRIGA, xunto con outros directivos. Tras a sinatura, os presentes realizaron unha visita ás instalacións da fábrica de leite Feiraco, onde se discutiu a importancia do acordo para a promoción do sector lácteo e a gandería en Galicia.

Manuel Sandamil resaltou a importancia de asegurar o futuro do sector, expresando a esperanza de que este convenio axude a incrementar as actividades para a mocidade e fomente o seu interese polo rural. Por outro lado, José Ángel Blanco enfatizou o compromiso de CLUN coa sustentabilidade do rural e coa formación de novas xeracións que poidan continuar coa tradición gandeira.

En resposta ao problema do decrecente número de explotacións en Galicia, CLUN ten lanzado varias iniciativas educativas, incluíndo o primeiro ciclo superior de FP Dual en Gandería e asistencia en Sanidade Animal e o proxecto Hábitat rural, que promove a integración de migrantes no sector gandeiro.

O convenio tamén cobre a colaboración na Escola de Xóvenes Preparadores, un campamento de verán en Lalín destinado a formar a uns sesenta xoves gandeiros de toda Galicia. Esta iniciativa proporciona formación práctica esencial no coidado e manexo de animais, apoiando o desenvolvemento sustentable e a profesionalización do sector gandeiro.