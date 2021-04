Claves para unha boa xerminación das sementes de millo

É un momento crítico, a maior aposta á que faremos fronte nos próximos meses até obter a merecida recompensa. É o momento de sementar a túa variedade de millo Syngenta Sementes elixida. Por iso é esencial prestar a maior atención posible para asegurarnos que o inicio desta carreira de fondo sexa o mellor posible, isto é lograr unha milleira o máis perfecta posible. E que mellor que coñecer que é o que necesita a nosa semente de millo para nacer nas mellores condicións posibles e así poder atallar posibles problemas e contratempos.

Non é só enterrar a semente e deixar que a natureza actúe pola súa conta. É certo que pouco poderemos facer fronte ás condicións climáticas, pero tamén é certo que teremos certa capacidade de acción sobre outras condicións e/ou de contrarrestar contratempos. O primeiro é elixir a mellor variedade para a túa situación concreta, e dentro do catálogo de millo Syngenta Sementes 2021 terás moito máis híbridos para axudarche nesta tarefa.

A Xerminación da semente non é outra cousa que o espertar da actividade encimática ou, dito de maneira máis sinxela, da vida. Teremos novamente división e crecemento celular o cal levará a que a nosa semente se converta nunha plántula, esta en unha planta adulta e termine por producir o prezado tesouro do gran.

Condicións de humidade para unha boa xerminación

Para o arranque da nova vida é prioritario contar co contido suficiente de humidade no chan pois a semente de millo necesita absorber polo menos o 30% do seu peso en auga, e empezará a facelo ás 24-48 horas de sementala, a través das paredes celulares. E, daquela, canta auga ha de ter o meu solo? Pois é unha boa pregunta. Capacidade de campo (dependerá do tipo de chan) sería o ideal, pero nesta situación non sería viable entrar a sementar. Un termo medio que adoita usarse é 50% da capacidade de campo, que nos posibilitará entrar na leira e ademais asegurar que a humidade se manteña durante o tempo suficiente para garantir a nascencia e ademais dunha forma homoxénea, algo crítico se queremos espremer ao máximo o potencial produtivo do noso híbrido.

Existe un método bastante aproximado e fácil de aplicar, o ollímetro. Soa ao que é, pero non deixa de ser efectivo. Mesmo o Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) desenvolveu xa hai anos unha guía que permite estimar o contido de humidade do chan simplemente collendo unha presa da nosa terra e apretala. Dependendo da textura do chan se podemos facer unha bóla máis ou menos compacta na que os nosos dedos queden marcados pero que termine disgregándose teremos a humidade suficiente para levar a cabo a sementeira (Estimación da humidade en chan mediante estimación visual e sensación táctil, Ou SDA, 1998).

Dependendo do sistema de rega que teñamos, da zona na que nos atopemos e do manexo do cultivo teremos que tomar diferentes decisións para garantir a humidade suficiente para a nosa semente. Se non contamos con auga para regar a cousa complícase pois deberemos ou esperar a que chova e despois esperar a poder entrar para preparar o terreo e sementar, ou arriscarnos a sementar buscando a humidade, ou esperando por ela. É dicir, poderemos sementar en seco esperando choivas previstas, garantindo que por capilaridade (ascensión de auga no chan) non teñamos humidade que poida dar lugar a unha falsa xerminación, é dicir que a semente absorba auga, pero non en suficiente cantidade para xerminar completamente e dea lugar ao que coñecemos como quedar en seco. Se sementamos en seco, que realmente o sexa. En cambio, se contamos con humidade en profundidade e por capilaridade deberemos sementar á suficiente profundidade para evitar que a semente quede en seco.

Profundidade recomendable

Sempre é mellor pecar en profundidade pois os problemas adoitan ser máis frecuentes cando deixamos a semente superficial. A profundidade recomendable oscilará entre 4 e 6 centímetros, polo que a recomendación é o punto medio, 5. Ademais así nos aseguraremos de que as futuras raíces nodais da nosa planta se desenvolvan adecuadamente, o cal nos interesa extremadamente pois son as maiores responsables na toma de auga e nutrientes, e da estabilidade estrutural da planta. Unha sementeira moi superficial pode ser a explicación a unha caída temperá da planta, así como unha menor tolerancia a situacións de tensión hídrica.

A clave é situar a semente naquela zona na que a humidade vaia ser constante e en toda a leira por igual, pois que nos xermine ben unha zona e mal outra non nos axudará a manter o potencial produtivo. Unha nascencia irregular pode ser motivo de perdas de entre o 8 e 10% do rendemento (Nascencia irregular en millo; Paul R Carter, E.D. Nafziger, J.G.Lauer; North Central Rexional Extension Publication nº344), por simple competencia entre nosas propias plantas de millo (nutrientes, iluminación, etc).

E seguro que todas as parcelas nas que vas sementar millo non son iguais. É preferible gastar uns poucos minutos en determinar a profundidade de sementeira axeitada en cada unha delas e regular a sementadora.

A semente ha de contar con auga, competindo directamente por ela co propio chan. Canto máis seco estea este máis lle custará á semente absorber auga, e o mesmo ocorrerá cando esteamos en chans con alto contido en solutos, en sales, pois estas farán que a auga sexa máis fortemente retida polo chan. Detrás disto está o que coñecemos como presión osmótica. Ollo aos chans salinos. E de momento co pH non nos meteremos pois o seu impacto é maior sobre o desenvolvemento do cultivo que sobre a nascencia. Só a modo de recordatorio o óptimo para millo estará entre 5,5 e 7.

Se contamos coa posibilidade de regar a situación simplifícase, certo? Iso si, non esquezas que a temperatura da auga tamén é un factor crítico a ter en conta como veremos nun momento.

Preparación do terreo

Unha nascencia homoxénea é a clave e o labor de preparación do terreo é un punto no que terás o teu papel protagonista, ou non se optaches pola sementeira directa, pero este tema deixámolo para outro capítulo de momento. Na preparación do terreo o teu labor, nunca mellor dito, consistirá en garantir o contacto máis estreito posible entre semente e chan. Non deixes o terreo aterronado nin compactado, non sementes en húmido pois deixarás o asuco aberto. O problema fundamental é que teremos máis aire da conta entre a nosa semente e o chan e isto dará lugar a unha perda excesiva da tan necesaria humidade.

E non queremos dicir que o aire, o osíxeno, non sexa necesario, ao contrario. A actividade encimática, o espertar da vida, arrinca cando a semente absorbe auga e acto seguido osíxeno, iniciando así a actividade respiratoria da semente. Si, a nosa semente bebe e respira, e tamén come. Grazas á auga e osíxeno absorbidos a semente empeza a liberar enerxía en base ao almidón (reservas) que contén. A preparación do noso chan deberá permitir o contacto estreito coa semente, pero deixando suficiente oca a polo menos un 21% de osíxeno e un 0,03% de CO2.

Un chan mal preparado fará que a túa sementeira non sexa todo o precisa que debería e a repartición de semente sexa irregular. E non hai maior competencia dunha planta de millo que outra planta de millo demasiado próxima. Por suposto con rega poderás minimizar o impacto, pero non eliminalo ao 100%. Aquí axudará o manter unha velocidade de sementeira adecuada o cal dependerá da preparación do terreo e da sementadora. Para as sementadoras clásicas 4-5 km/h é o recomendable, aínda que se o leito de sementeira é idóneo poderás subir até os 8-9 km/h. Outra cousa son as “sementadoras rápidas”, coas que en situacións ideais pódense alcanzar 15 km/h sen sacrificar a regularidade de sementeira.

Temperatura óptima do chan

Temperatura. Este concepto todos témolo máis claro, aínda que sempre está presente a discusión de se 8ºC en chan é suficiente. O preferible é un mínimo de 10ºC para promover a xerminación pois canto maior é a temperatura máis rápida será a emerxencia. A semente será capaz de metabolizar máis eficiente e rapidamente os nutrientes dos seus reservas e “volver” á vida en menos tempo. Lembra, unha xerminación rápida reduce a exposición a problemas. Isto non significa que teñamos que atrasar excesivamente o momento de sementar buscando altas temperaturas en chan pois sacrificaremos outros parámetros como é a cantidade de días que nos quedarán para que o noso millo desenvólvase adecuadamente (integral térmica), ou podemos expor á nosa planta de millo a un crecemento excesivamente rápido con entrenós moi alargados e redución da resistencia á caída, por pór un exemplo.

A base para determinar cal é o momento adecuado de sementeira é que a nosa semente de millo necesitará 115 graos día (GDD) se tomamos como base a temperatura do aire ou 119 se a temperatura que observamos é a do solo. Toma como base que o teu solo alcanzase polo menos eses 10ºC e que os manteña ou suba de forma mantida, é dicir que a previsión do tempo traia temperaturas ascendentes. En condicións ideais a nascencia darase entre 7 e 10 días desde que sementamos.

E como indicabamos anteriormente ten coidado coas regas de nascencia. A auga nestes momentos o máis probable é que reduza a temperatura do chan, retardando a velocidade de xerminación e en casos extremos podería chegar a danar á semente facendo que as paredes celulares desta vólvanse máis ríxidas e mesmo cheguen a romper dando lugar a perdas de nascencia, malformacións, plantas débiles.

En conclusión, a túa capacidade de acción á hora de sementar será:

-Asegurar a humidade necesaria no teu chan.

-Non limitar a respiración (osíxeno) da túa semente.

-Elixir o momento adecuado de sementeira en base á temperatura do chan.

-Repartir a semente da forma máis precisa e homoxénea posible.

-Dispor da mellor semente posible en canto a poder xerminativo e de arranque.

-Protexer a túa semente fronte a posibles pragas e enfermidades.

Desde Syngenta Sementes podémosche botar unha man polo menos nos 3 últimos puntos. Na repartición da semente asegurándoche un calibre homoxéneo en cada bolsa de millo. En canto ao vigor todos os nosos clientes recoñecen que as nosas variedades destacan por un alto poder xerminativo e vigor de arranque. Variedades como a nosa novidade SY Arnold ou as xa consolidadas SY Bilbao, SY Carioca destacan en campo desde o primeiro momento.

E pola protección da semente Syngenta é especialista nesta tarefa cunha ampla gama de produtos para o tratamento de sementes, englobados na nosa nova marca Elevation.

Parecía que pouco podiamos facer para asegurar un final feliz a esta carreira de fondo, pero sinto dicirche que tes unha gran responsabilidade. E isto, como ben sabes, non remta aquí.