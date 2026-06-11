Claves para que unha adega teña éxito na súa aposta polo enoturismo

O enoturismo experimentou na última década un crecemento sostido nas principais rexións vitivinícolas do mundo, unha tendencia que contrasta co descenso do consumo de viño.
Neste contexto, atraer visitantes á propia adega ofrecéndolles unha experiencia positiva e memorable non só constitúe unha importante fonte de ingresos para os produtores (tanto pola venda de entradas como de viño), senón tamén unha investimento en publicidade a moi baixo custo e cun elevado retorno.
Neste sentido, o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Compostela organizou recentemente unha xornada sobre “Os retos da Denominación de Orixe Rías Baixas en Terras de Compostela: Sustentabilidade, relevo xeracional e creación de produto conxunto”, na que Jorge Vila, director da Galicia Wine Travel, ofreceu un relatorio sobre “O viñedo como experiencia: Claves para o novo viaxeiro do viño”.
Como punto de partida, subliñou que “ensinar a maquinaria dunha adega e os depósitos de aceiro inoxidable non ten sentido, porque iso é parecido en todas partes, o que fará diferente unha visita enoturística é o trato coas persoas e o viñedo, que é o que cambia”.
A este respecto, o director da Galicia Wine Travel ofreceu unhas recomendacións para que as adegas acerten coa súa proposta enoturística, adaptándose ao novo tipo de viaxeiro do viño:
1: Coñece ao teu viaxeiro
Hoxe os visitantes están máis formados e informados e buscan interpretar unha paisaxe vitícola, buscando unha experiencia auténtica. Máis que un discurso técnico sobre a complexidade da elaboración do viño o visitante desexa algo máis comprensible e que lle emocione.
2: Vender lembranzas, non viño
O viño é o fío conductor dunha experiencia única vivida. O visitante debe de sentirse acollido como se fora na súa casa.
Dende o ano 2007 hai unha tendencia decrecente no consumo de viño a nivel mundial, mentres que, paradoxalmente, o enoturismo medrou con forza no mesmo período. Unha paradoxa que se entende porque o visitante o que busca é vivir o viño, busca unha experiencia. Para as adegas isto supón unha importante oportunidade de negocio, xa que as vendas directas aportan moita máis marxe que outras canles de comercialización, chegando nalgúns casos a supor ata o 50% das súas vendas de viño, como nas adegas do Val de Napa, en California.
3: O importante é o viñedo, non a adega.
Debemos amosarlle ao visitante o importante esforzo humano que hai detrás do viñedo.
4: Debemos contar historias, non realizar descripcións xeográficas.
O visitante co que conecta é con historias humanas, familiares, vinculadas á adega e ao viñedo. Trasmitir todo o esforzo e anécdotas que hai detrás, os protagonistas do proxecto, para que sexa historia viva, e non só se perciba como un mero negocio. A experiencia humana é fundamental.
5: Adaptar a comunicación
O viaxeiro busca emocións, non unha clase de enoloxía, polo que se deben evitar os discursos excesivamente técnicos. Dos datos esquecémonos, das emocións non.
6: Non é unha visita, é un show
A visita debe ter un fío conductor, cun ritmo, anécdotas e sorpresas polo medio para manter a atención do visitante.
7: Deseñar as experiencias para os distintos públicos
Nas visitas enoturísticas debe ter cabida tamén o público infantil (zona de xogos, material para debuxar, degustación de mosto…etc) para que a experiencia sexa agradable para toda a familia.
Por outra parte, o visitante quere coñecer o dono da adega, ou como mínimo o enólogo ou elaborador.
8: Os visitantes non son clientes, son apóstolos.
Os visitantes satisfeitos son os mellores comerciais para unha adega.
9: Escolle o teu cliente:
Se se quere chegar a un cliente premium, débense ofrecer experiencias premium a prezo premium.
10: Crea o teu relato:
Pódese botar man das conexións históricas da adega e da rexión, explicar a arquitectura, a xeografía da zona, o clima, os chans e cómo todo iso se reflexa no estilo de viño que produce a adega.