Claves para facer un correcto balance de nitróxeno nas terras e pradeiras

A aprobación do novo Real Decreto de Nutrición Sostible de solos agrícolas, previsiblemente a mediados do próximo ano, obrigará a realizar plans de abonado en todas as parcelas de cultivo

O responsable de experimentación e proxectos no Instituto Navarro de Tecnoloxías e Infraestruturas Agroalimentarias (INTIA), Luis Orcaray, expuxo nunha recente xornada organizada pola Rede RUENA (Rede de Uso Eficiente do Nitróxeno en Agricultura), unha serie de recomendacións para realizar unha estimación adecuada das necesidades nutricionais dun determinado cultivo.

O investigador evidencia en primeiro lugar que son poucos os agricultores que a día de hoxe elaboran plans de abonado, tal como esixirá o novo Real Decreto de Nutrición Sostible de chans agrícolas. “Os agricultores baséanse normalmente na súa propia experiencia ou en recomendacións doutro agricultor, técnico ou distribuidor. Son moi poucos os que fan un balance de nitróxeno”, asegura.

O Real Decreto de Nutrición Sostible de chans agrícolas esixe un balance que teña en conta as entradas e saídas de nitróxeno de cada parcela

Axuste de nitróxeno de cada parcela, elección do tipo de abono e dose en función do cultivo, como e cando aplicalo ou que medidas de mitigación do risco de contaminación incluír son cuestións que van pasar de ser algo anecdótico ou pouco frecuente a día de hoxe a algo habitual nos próximos anos por esixencia legal.

O cálculo faise moitas veces a ollo, son moi poucos os agricultores que realizan balances de nitróxeno e plans de abonado

“O Real Decreto esixe un Balance de Nitróxeno que tería en conta as entradas e saídas de nitróxeno de cada parcela. Pero nos modelos existentes hai que meter datos e aos agricultores cústalles meter datos, por iso moitas veces os balances son simplificados e o cálculo a ollo”, di.

Carga burocrática ou utilidade?

Potenciar a formación e o asesoramento para que os agricultores aprendan a facer balances correctos e reducir a carga administrativa e burocrática “para que se tomen o Real Decreto como unha oportunidade para mellorar a súa eficiencia e reducir custos e non como un caderno máis a cubrir”, é unha das recomendacións que este investigador dirixe ao Ministerio.

En moitos dos casos non hai unha estimación real da achega de nutrintes dos abonos orgánicos

“En moitos dos casos non hai unha estimación real da achega de nutrintes dos abonos orgánicos”, admite. “O Real Decreto esixe unha análise do esterco para coñecer a súa composición e unha análise de chan para cuantificar o nitróxeno inicial existente, pero isto pode desincentivar a súa utilización por parte de moitos agricultores e iría en contra da valorización destes abonos orgánicos nunha filosofía de economía circular”, advirte Luis.

Dependendo do tipo de abono orgánico e a súa velocidade de mineralización este estaría dispoñible máis rápido ou máis lentamente para o cultivo, o que se denomina coeficiente de equivalencia. No caso do xurro de porcino ou a galiñaza, por exemplo, trátase dun abono orgánico que se descompón rapidamente. “Ten moito nitróxeno amoniacal e sería case equivalente a un abono químico”, compara o investigador do INTIA. Por contra, o xurro de vacún estaría dispoñible a curto e medio prazo e o esterco durante varios anos.

Para facer un balance de nitróxeno correcto hai que ter en conta os cultivos anteriores (leguminosas, restos de palla), xa que os cultivos precedentes poden sumar ou descontar nitróxeno

Para facer un balance de nitróxeno correcto é necesario basearse nunha análise de nitróxeno mineral do chan (nitrato e amonio) e tamén ter en conta os cultivos anteriores. “O cultivo precedente pode sumar ou descontar nitróxeno, por iso debe valorarse se quedaron restos de palla ou se se tratou dun cultivo de leguminosas que contribúe a fixar nitróxeno ambiental no chan”, exemplifica.

Para axustar as doses a utilizar ás necesidades do cultivo, é necesario coñecer a composición do abono orgánico a usar, ben mediante unha analítica individualizada do material resultante na explotación gandeira, ben tendo como referencia unha táboa xenérica que reflicta a composición media en nitróxeno, fósforo e potasio de cada tipo de xurro ou esterco, tendo en conta o nivel de humidade e materia seca concreto á hora de facer a aplicación en campo.

Tamén recomenda facer os cálculos das necesidades nutricionais e de abonado en función do rendemento medio da parcela e non do rendemento potencial da parcela. “Só con este cambio de criterio lograríanse reducir as doses empregadas”, asegura Luis Orcaray.