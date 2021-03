As claves das axudas da PAC en 2021

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar un novo folleto no que se informa sobre as novidades máis importantes incorporadas na campaña da PAC 2021.

Vólvese destacar, como en anos anteriores, o papel protagonista do agricultor en relación coa veracidade da información recollida no SIGPAC e a importancia da súa cooperación para o correcto mantemento desta ferramenta, primordial para a solicitude de axudas da PAC.

A entrada en vigor da Reforma da PAC, inicialmente prevista para 2021, atrasarase até o ano 2023, data na que se porán en marcha os novos plans estratéxicos nacionais da PAC. Isto deu orixe á publicación dun regulamento comunitario que establece disposicións específicas do período transitorio para as campañas 2021 e 2022.

Do mesmo xeito, no folleto, incidiuse novamente no uso das novas tecnoloxías e en concreto no uso da monitorización das superficies declaradas, xa que se ampliou o alcance deste control no que se refire a réximes de axuda e áreas xeográficas nas que vai substituír aos controis sobre o terreo actuais.

Ademais, refórzase a importancia dos mecanismos de comunicación cos agricultores, e o emprego de aplicacións para teléfonos intelixentes que permiten a realización e envío de fotografías xeoetiquetadas por parte dos agricultores a fin de achegar evidencias adicionais sobre parcelas dubidosas como resultado do control por monitorización.

Por último recóllense as novidades desta campaña derivadas da modificación da normativa nacional.