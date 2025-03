CLAVES AGRICULTURA REXE

A Fundación Juana de Vega e a empresa Agroassessor continúan coas xornadas formativas para persoas e asesores rurais interesados en desenvolver en Galicia e Cataluña proxectos de agricultura rexenerativa. A fixación de carbono no chan para aumentar a biodiversidade, o uso racional e equilibrado da auga ou a agroforestería foron algúns dos aspectos abordados polo especialista Roger Rabés na segunda das citas de formación.

Pastoreo racional, non roturación dos solos ou acolchado vexetal dos terreos son principios esenciais da agricultura rexenerativa. Un modelo que parte de poñer o esforzo na saúde do solo para rexenerar, estimular e manter a fertilidade e biodiversidade da terra. Segundo os seus promotores, un solo con grande cantidad de vida e materia orgánica será capaz de producir alimentos utilizando os recursos propios da natureza. Roger Rabés, que foi gandeiro durante 25 anos e agora exerce como asesor, explicou que non se debe confundir o seu modelo coa agricultura ecolóxica xa que ésta produce pouca cantidade de alimentos, degrada a terra periódicamente e recibe subvencións que poderían destinarse a outras prácticas máis sustentables.

Rabés sinalou a importancia de que na contorna das explotacións haxa sempre presenza de masas arboradas porque, dixo, o 60% da auga que conteñen as nubes procede de masas forestais (fronte ao 30% da evaporación oceánica e o 10% dos solos). Por exemplo, unha masa arborada de 200 metros cadrados produce, no peor dos casos, uns 200 litros de auga evaporada cada día. Tamén advertiu de que, cando se comeza un proxecto de agricultura rexenerativa en solos que estaban moi laboreados, pode haber problemas na fase inicial pola compactación da terra. E dixo que ese problema se soluciona mediante canalizacións da auga, colocación de balsas por escorrentía ou sistemas non mecanizados de filtración controlada. O especialista catalán explicou tamén as diferenzas da influencia da chuvia nos solos cubertos e nos nús, sendo moito máis efectiva a retención nos primeiros.

Por outra banda, falouse da importancia das coberturas ou acolchados das leiras. Palla, herba seca ou incluso lá -que actualmente supón un problema e non un recurso para os produtores de ovino- poden ser materiais axeitados dependendo de cada terreo, da dispoñibilidade de recursos e do tipo de explotación. O que está claro é que un solo cuberto pode ter unha diferenza de temperatura cun sen cubrir de ata 15ºC.

Rabés, discípulo do profesor Luiz Carlos Pinheiro e titulado en Pasto Rexenerativo Voisin, non negou que o paso á agricultura rexenerativa require dunha firme convicción e unha disposición a aprender e asimilar conceptos que poden resultar moi novidosos. A clave, dixo, é ter claro o obxectivo e seguir os principios básicos.

Ademais, presentou modelos de agroforestería que están a funcionar en Europa. A agroforestería é definida pola FAO como “prácticas antigas de integración de árbores con sistemas de cultivo e gandería, e abrangue unha gran diversidade de sistemas de xestión da terra practicados en todo o mundo. Hoxe en día, a agroforestería está adquirindo unha importancia renovada polo seu potencial para transformar os sistemas agroalimentarios e facelos máis adaptables e resilientes.”

Aparte das cuestións teóricas impartidas pola divulgadora Ana Digón e o asesor Roger Rabés, os participantes no curso promovido pola Fundación Juana de Vega e a empresa Agroasessor coñecerán in situ a explotación Casa do Carril, pioneira na gandería rexenerativa en Galicia.