Claas presenta en Lalín toda a súa cadea de forraxe nunha xornada cun milleiro de asistentes

CLAAS desenvolveu en Lalín unha exitosa xornada de campo con arredor dun milleiro de asistentes do noroeste peninsular, principalmente gandeiros galegos e tamén produtores chegados de Castilla e norte de Portugal. O obxectivo da marca era presentarlle ó sector as súas novidades na cadea de forraxe, así como informalo das súas liñas de traballo.
Un dos esforzos da marca céntrase en profesionalizar a súa rede de distribución, para mellorar o servizo a un cliente cada vez máis profesional e con novas necesidades, como son a dixitalización e a agricultura de precisión.
Para encarar estes retos a nivel de Galicia, CLAAS comunicou que Tecnor Lalín Maquinaria pasa a ser o concesionario oficial da marca para toda a comunidade, manténdose nun segundo nivel distribuidores autorizados nas distintas provincias, que continuarán cos servizos que xa viñan prestando.
Área de sega e picado
A demostración de maquinaria fíxose sobre unha superficie de 12 hectáreas en Goiás (Lalín), dividida en dúas zonas. Un dos campos de proba acolleu a demostración do novo tractor Axion 9.450 Terra trac, equipado con dúas segadoras Disco 9300 en mariposa e unha frontal Disco 3200.
O Axion 9.450, gañador do premio ‘Tractor of the year 2026’, espérase que estea á venda xa este verán. Trala sega, foi a quenda dun tractor Arion 660 equipado cunha hileradora Liner de catro rotores e 15 metros de ancho de traballo. O Arion 660, un tractor compacto e potente (205 CV), convertiuse no máis fabricado por Claas nos últimos anos pola súa boa acollida no mercado.
E pechou o traballo a nova Jaguar 1200, unha picadora que se fixo recentemente cun récord Guinnes de colleita e que pode procesar máis de 400 toneladas de herba á hora e unhas 500 de millo. A Jaguar 1200 destaca tamén por integrar un sensor NIR, que permite coñecer de xeito áxil a calidade da forraxe que se está colleitando, o que facilita a toma de decisións da explotación.
Rotoempacadoras
Un segundo campo de demostración puxo en acción a gama de empacadoras de Claas, precedidas polo pase dun rastrillo henificador Volto 1100 e da hileradora Liner. En rotoempacadoras, a marca presentou en Lalín a rotoempacadora de ancho variable Cerex 780 RC, que se pensa con capacidade para manter a alimentación en condicións de alta humidade, como as habituais en Galicia. Xunto á Cerex, operou tamén unha Rollant 630.
O evento completouse coa exposición dunha ampla gama de tractores e telescópicas, adaptadas a todas as necesidades. Na presentación do evento, o equipo de Claas Ibérica incidiu no camiño de profesionalización que leva a agricultura, cun futuro no que a intelixencia artificial e mesmo os tractores autónomos irán gañando protagonismo.
O acto estivo presentado por Arturo Castaño, director de marketing de Claas Ibérica, e contou coa intervención dun amplo equipo de Claas Ibérica para comentar as distintas áreas de produto: Fernando Igualador (colleita), David Sánchez (tractores) ou Paula Valencia (Claas Connect), entre outros.
Claas Connect é a plataforma dixital da marca, orientada por un lado á xestión da maquinaria (telemetría, alertas, documentación, asistencia…) e por outra banda, á xestión das parcelas (autoguiado, mapas de rendemento, etc.). A marca está ofrecendo formación periódica en todas as comunidades para os seus clientes sobre Claas Connect e agricultura de precisión.