Este domingo, 7 de agosto, celébrase en Teixeiro, no concello coruñés de Curtis, a Festa do Cabalo, que chega á súa edición número vinteún.

Dende as 9:30 horas estarán abertas as inscricións, tanto para probas de federados como de non federados.

O programa inclúe tamén expectáculos ecuestres, entre outras actividades: