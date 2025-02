Cita coa androlla o domingo de Entroido en Navia de Suarna

O domingo de Entroido está marcado no calendario gastronómico galego como o día da androlla. Todos os anos nesta data o concello lucense de Navia de Suarna celebra a súa tradicional festa de exhaltación deste embutido, que este ano chega xa á súa 34 edición.

Así pois, o vindeiro 2 de marzo a praza da vila reunirá un ano máis ao numeroso público que acode a esta celebración que xira en torno a un dos produtos típicos deste concello da montaña luguesa. Esta celebración promete ser, como cada ano, unha oportunidade para gozar dun día de convivencia, música, e, por suposto, boa comida.

O programa de actividades dará comezo ás 10 da mañá cun pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas e coa apertura a continuación dos 30 stands que acollerá a carpa ubicada na praza. Nela venderanse as androllas de numerosos produtores caseiros desta zona dos Ancares que as elaboran expresamente para esta cita e tamén as que fabrica a empresa Embutidos Suarna, unha firma local pioneira na comercialización deste protudo e que elabora ademais durante todo o ano todo tipo de embutidos. Entre os expositores tamén haberá vendedores de pan, doces, queixos, licores e todo tipo de produtos galegos, así como un amplo surtido de artesanía.

Á unha da tarde será a degustación gratuita de androlla entre os asistentes

Contra a unha do mediodía terá lugar un dos actos centrais do día, a tradicional degustación gratuita de androlla entre os asistentes. As androllas cocíñanse na propia praza, á vista dos asistentes, e repártense de balde acompañadas de viño, pan e mesmo de postre, unha torta de pasas tamén típica desta zona. A feira e a música continuarán até media tarde.

Unha oportunidade para coñecer Navia

A celebración desta festa gastronómica, unha das primeiras de Galicia, que se comezou a facer no ano 1991, está organizada polo Concello de Navia de Suarna coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo e a Xunta de Galicia. O evento contribúe á dinamización local e a manter viva esta tradición naviega da elaboración deste embutido de porco que nos últimos anos estase a converter tamén nun recurso económico para esta zona.

A androlla é un produto artesán único e con identidade propia que o diferencia do resto de elaboracións da matanza

O alcalde da localidade, José Fernández, destaca importancia desta festa como “un revulsivo económico no Entroido para o municipio e para toda a comarca da montaña” e anima un ano máis a visitar o municipio, “pasar un bo día de festa entre nós e descubrir a beleza da nosa vila”.

A Festa da Androlla non só é un evento gastronómico, senón tamén unha cita para reforzar a cultura local e dar a coñecer os sabores e tradicións de Navia de Suarna e da montaña de Lugo. As actividades organizadas dentro da Festa da Androlla convertirán a Navia de Suarna nun punto de encontro tanto para veciños da comarca e doutros puntos da provincia de Lugo, como para persoas de fóra, que aproveitan para coñecer e disfrutar do patrimonio e a paisaxe local. Navia conta con interesantes atractivos turísticos, como a Ponte Vella, de orixe romana, ou o castelo medieval dos Condes de Altamira, ademais de pallozas e numerosos castros.

Ruta 4×4

Coincidindo coa Festa da Androlla celebrarase tamén unha proba deportiva que reúne a un gran número de afeccionados ao mundo do motor. A VI Ruta da Androlla terá lugar nos montes do municipio a fin de semana do 1 e 2 de marzo e nela poderán participar vehículos 4×4 e UTV.

O sábado 1 de marzo, ás 8:30 horas comezará a saída, ás 10:00 horas haberá unha parada para o café de campaña e ás 13:00 horas terá lugar o xantar. Ás 19:30 horas espérase a chegada do primeiro participante e ás 22:30 horas celebrarase a cea, o sorteo e a entrega de premios. O domingo 2, ás 10:30 horas comezarán as probas de habilidades no circuíto de Grandela e ás 15:00 horas terá lugar o xantar.