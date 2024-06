Cinco experiencias do sector forestal na nova campaña de Fearmaga

A Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga) presentará a súa nova campaña “O sector que medra contigo” durante a feira Galiforest, que se celebrará do 27 ao 29 de xuño nas instalacións de Sergude en Boqueixón. Esta campaña, deseñada para resaltar as oportunidades laborais e o potencial de desenvolvemento profesional na industria forestal galega, está dirixida especialmente aos mozos, profesionais en busca de emprego ou aqueles que consideren un cambio de sector.

“O sector que medra contigo” inclúe testemuños de cinco profesionais que destacan os puntos fortes do sector, como a estabilidade laboral, o dinamismo, a aposta pola tecnoloxía e a sustentabilidade. Ademais, a campaña fai fincapé na rápida integración de perfís máis senior ou profesionais estranxeiros, así como na igualdade de oportunidades para as mulleres na industria.

Entre os participantes na campaña atópanse Natividad Fernández, unha das mulleres pioneiras no sector, e Juan Busto, que representa a cuarta xeración á fronte dunha empresa familiar. Ambos destacan as oportunidades que a industria ofrece para as mulleres e para as novas xeracións, enfatizando o ambiente inclusivo e o compromiso coa sustentabilidade e modernización dos procesos.

A campaña tamén narra a experiencia de José Antonio Díaz, quen tras máis de 30 anos como pintor, realizou unha reconversión profesional para incorporarse como operador de sierra. Pola súa banda, Moustapha Niang, motoserrista desde hai 8 anos, comenta sobre a estabilidade e a boa acollida recibida na empresa forestal onde traballa.

Tras a súa presentación en Galiforest, “O sector que medra contigo” será difundida en redes sociais e en eventos da Federación, co obxectivo de captar o interese de potenciais profesionais de toda Galicia e fortalecer a industria forestal-maderera como un motor clave para o desenvolvemento económico e a fixación de poboación no rural galego.

Fearmaga, que leva máis de 40 anos promovendo e impulsando a competitividade das empresas do sector, representa ao 75% dos rematantes de madeira e das industrias de aserrado en Galicia, proporcionando emprego directo a uns 7.000 profesionais na comunidade.