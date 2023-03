Cinco claves para cumprir cos requisitos das axudas de incorporación de xente moza

As axudas de incorporación de xente moza ó agro están a ser unha das liñas destacadas tanto polo número de beneficiarios, que o ano pasado ascendeu a 353, coma pola contía da achega, que pode acadar os 70.000 euros. No procedemento para optar a estas subvencións establécense unha serie de prazos a cumprir que se volven decisivos para percibir a axuda ou evitar penalizacións parciais.

“Ter moi en conta as datas marcadas é fundamental polas consecuencias que pode supoñer á hora de recibir a subvención”, apunta Pablo Gómez Casas, xefe de servizo de explotacións e asociacionismo agrario da Consellería de Medio Rural,que recentemente falou sobre a incorporación nunha xornada da feira Cimag Gandagro.

Fitos principais das axudas de incorporación

Dende a Consellería de Medio Rural destacan 5 fitos a ter en conta á hora de tramitar ou xustificar este tipo de axudas, xa que incumprir algún destes aspectos pode supoñer quedar sen a subvención ou ter unha penalización. Repasámolos a continuación:

1_ Control efectivo da explotación.

Para poder optar a estas axudas debe xustificarse que o solicitante se instala e asume os riscos que supón esta actividade empresarial. No caso de que o interesado figure na explotación como persoa física abonda con que teña o rexistro da da actividade, como xustificante de que asume o risco de xestión que supón.

Mentres, no caso das ganderías nas que se figure como persoa xurídica é preciso xustificar a participación da persoa que solicita a axuda. Deste xeito, o solicitante debe ter un capital igual ou maior que a persoa que maior participación teña na explotación. Se non se cumpre, pode denegárselle a axuda. Se por algún motivo ó longo do plan empresarial que dura 24 meses, o solicitante deixa de ter o control efectivo da explotación as penalizacións varían, en función de se é no primeiro ou segundo ano, e poden chegar a ser do 20 ou 40% da axuda.

2_ Proceso de instalación.

O proceso de instalación iníciase cando se completa algún dos seguintes trámites:

– Alta na Axencia Tributaria.

-Alta na Seguridade Social.

-Alta do Reaga.

-Subscribirse e desembolsar o capital social, de ser o caso.

O proceso finalízase cando se completan todos estes trámites. Neste apartado cómpre ter presente as seguintes datas, xa que son decisivas para a concesión das axudas:

-Data de establecemento. É a data na que se realiza ou completa a primeira acción relacionada co proceso de instalación. Se é anterior a 24 meses da solicitude é motivo para denegar a axuda.

-Data de instalación. É a data en que se dá por finalizado o proceso de instalación. Se a data de instalación é anterior á data de solicitude non se recibirá a axuda. Se a data de instalación é posterior ó límite de 9 meses seguintes á concesión da subvención tamén se cancela a axuda.

3_ Agricultor activo e profesional.

Un dos requisitos mínimos para poder acceder a este tipo de axudas é que o titular sexa un agricultor activo e profesional. Esta definición supón que debe exercerse a actividade agraria, asumir o risco que esta representa e o 50% da renda total ten que proceder desta. Debe dedicar polo menos a metade da súa xornada laboral a esta actividade.

Estas condicións deben cumprirse como mínimo nos 18 meses seguintes dende a data de instalación da explotación, xa que é un incumprimento excluínte, co que se retira o 100% da axuda.

4_ Capacitación profesional.

Para poder optar a estas axudas é preciso dispoñer dunha capacitación profesional da actividade agraria ou gandeira. Esta capacitación xustifícase acreditando algunha destas formacións:

-Titulación académica.

-Curso de capacitación de 250 horas.

-Curso de 250 horas homologados.

É preciso contar con algunha desta formación nos 36 meses seguintes dende a data de instalación. De incumprirse, a penalización varía e pode chegar a perderse a totalidade da axuda se non se acredita a formación. Se non se acada o 50% dos módulos, hai unha penalización de entre o 20 e o 40% da axuda. Se acada o 50% dos módulos pero non se ten programado o resto, esta penalización é de entre o 5 e o 10% e se se ten programado o resto redúcese a un desconto do 1 ou 2% da axuda.

5_ Plan empresarial.

Os solicitantes destas axudas tamén están obrigados a presentar un plan empresarial realizado por un técnico no que se detallen cuestións como a situación inicial, as fases e obxectivos, as actuacións previstas (medioambientais, eficiencia de recursos, investimentos, formación, asesoramento). Este plan debe abarcar os 24 meses seguintes dende a data de instalación.

No que se refire ó plan empresarial, os solicitantes poden perder a axuda se non se dedica polo menos a metade da xornada laboral a esta actividade, se non se acada unha Renda Unitaria de Traballo (RUT) do 35% ou se non se acada a dimensión física mínima. Tamén pode haber unha penalización do 50% se se cambia a orientación produtiva das instalacións e esta penalización pode reducirse a un 20% se a pesar de facerse o cambio as instalacións son compatibles, por exemplo se se cambia dunha gandería de vacún leite a unha de carne.

Compromisos

Ó recibir estas axudas, o solicitante tamén ten uns compromisos ó longo dos cinco anos seguintes. Así, para as convocatorias do 2022 debe manterse a actividade ata o 26 de xaneiro do 2028 e contar co correspondente seguro agrario. Ademais, naqueles casos onde se percibira axuda pola creación de emprego, debe manterse eses postos e o material e maquinaria adquirido con esta subvención.