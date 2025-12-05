Inicio / Forestal / Ciclo de xornadas ‘Alternativas nos montes: produción de alimentos’

Ciclo de xornadas ‘Alternativas nos montes: produción de alimentos’

A asociación Frouma, en colaboración co Sindicato Labrego, organiza en decembro unha serie de charlas técnicas gratuítas sobre distintas alternativas produtivas alimentarias nos montes, principalmente castañas e apicultura. As xornadas contan co financiamento da Deputación da Coruña.

– Cultivo e produción de castañas (Ordes, 11 de decembro).

– Diversificación da produción con especies madeireiras e de froito (Melide, 11 de decembro).

– Cultivo e produción de castaña (Teixeiro, 11 de decembro).

– Sanidade apícola (As Pontes, 16 de decembro).

– Sanidade apícola (Noia, 20 de decembro).

Para información, o contacto é o teléfono 608 175 565, en tanto as inscripcións pódense facer neste formulario.

