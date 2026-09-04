As chuvias da última semana de agosto salvan ‘in extremis’ a colleita de castaña deste ano

En agosto arder e en setembro beber. O dito popular que garante unha boa produción de castaña case se cumpriu este ano. Logo dun verán seco nos meses de xuño e xullo, que favoreceron unha floración abundante, as chuvias da última semana do mes serviron para encher os ourizos.
Agárdase unha colleita abundante, que aínda non comezou no interior galego, pero que vén con certo adianto. As castañas híbridas están a comezar a caer nas zonas de costa, onde se plantaron clons híbridos para facer fronte aos problemas da tinta.
No interior, onde seguen predominando maioritariamente as variedades tradicionais do froito, adaptadas normalmente ás condicións edafoclimáticas locais, a recollida chegará a finais deste mes para as máis temperás e xa en outubro para as tardías.
O sector agarda coller folgos logo de 6 ou 7 anos malos, primeiro pola avispiña e despois polos fungos
Os produtores prognostican que haberá moita castaña e agardan que a calidade sanitaria sexa boa para que os prezos tamén poidan se acordes. O sector agarda que isto poida servir para coller folgos, tras varios anos malos pola chegada da avispiña e pola grande afectación posterior por neumoniose (unha enfermidade emerxente coñecida como podredume parda e provocada polo fungo Gnomoniopsis smithogilvyi).
Chuvia salvadora
“A capacidade que ten o castiñeiro de aguantar e resistir é moi grande, aguanta moito máis que calquera outra árbore. Pero esta auga de finais de agosto veulles moi ben ás árbores, que estaban moi achicadiñas. De ver os castiñeiros a principios de agosto e velos a finais, cambiaron moito para mellor”, recoñece Jesús Quintá, responsable da empresa Alibós e presidente do Consello Regulador da IXP Castaña de Galicia.
A colleita mellorou claramente coa chuvia dos últimos días pero a campaña aínda se pode torcer; depende moito do que pase este mes
“A colleita mellorou claramente coa chuvia dos últimos días pero a campaña aínda se pode torcer”, advirte. “Depende moito do que faga neste mes. Que non haxa moitos días de calor e humidade, que favorece a aparición de pragas como a neumoniose ou verne”, detalla.
En canto á avispiña, di, “o torimus tena bastante controlada, aínda que quedan zonas onde non chega a actuación e afecta máis. Pero hai un antes e un despois da solta do torimus, iso témolo claro. Está facendo que non afecte de forma moi significativa á colleita”, asegura.
A recollida vén adiantada, pero queda mes e medio aínda
“Parece que a recollida vén algo adiantada debido á calor que fixo. Os ourizos vese que están adiantados na zona de máis calor; no norte menos. Pero nas zonas importantes falta un mes e pico. Agora empezarán a caer os híbridos, que para a industria non teñen un interese importante, pero o groso da campaña decidirase en outubro”, di.
Dos 20 millóns de quilos aos 15 millóns agardados este ano
“O sector leva sufrindo uns anos e necesitamos unha campaña boa e contundente. Agardamos volver a unha colleita normal tralos problemas dos últimos anos de enfermidades, seca e humidade. Agardamos que este sexa o ano da normalización e de volver a repuntar o sector”, desexa o presidente da IXP.
“Fai anos unha colleita boa eran 20 millóns de quilos, pero agora cando subimos de 12-15 millóns xa a consideramos boa. Temos un problema de abandono dos soutos. A xente maior deixa de coidar os soutos e de apañar as castañas e as novas plantacións non dan cuberto todo o que se vai perdendo por esta causa”, recoñece.
A produción cae porque as plantacións novas non dan cuberto o que se vai perdendo polo abandono dos soutos tradicionais
“As plantacións vellas non teñen a rendibilidade suficiente como para que a xente nova as retome. Levamos máis de 20 anos pedindo plantacións profesionais que substitúan a produción destes soutos tradicionais”, engade Jesús.
Prezos entre 1 e 2 euros
Os prezos dependen da zona, da variedade e da cantidade. “Galicia ten moitas peculiaridades e non hai un prezo fixo. Hai unhas zonas nas que se alcanzan os 2 euros o quilo , que sería o prezo ideal, pero noutras non se chega a el”, avanza.
As zonas mellores pasan dos 2 euros e as máis malas quédanse en 1 euro ou euro e pico, dependendo da variedade e a sanidade
O mercado internacional segue demandando castaña, sobre todo en industria. “O fresco está máis estabilizado pero a demanda de produtos de castaña en Europa e no mundo está en aumento”, asegura Jesús.
A situación agardada en Portugal, O Bierzo ou Estremadura, que son, dentro da península, zonas produtoras de competencia para a castaña galega, é semellante este ano . “O clima afectou por igual e as chuvias tamén viñeron para todos. Hai un congreso europeo agora en Portugal onde veremos a situación no resto de países”, di.
Necesidade de rego
Jesús insiste na necesidade de profesionalizar a produción de castaña en Galicia e pon o exemplo do que se está a facer en comunidades como Estremadura nos últimos anos. “Alí hai moita cooperativa e a cousa está máis regulada. Hai máis agricultores que viven da cereixa e doutros froitos e están organizados en cooperativas. Aquí é máis difícil. Estámolo intentando pero topámonos ás veces coa burocracia e non conseguimos marcar unha liña de futuro. Incorporouse algunha xente con plantacións novas, pero non o que tiña que ser. É un cultivo do que podería vivir moita xente nova no interior de Galicia”, asegura.
É un cultivo do que podería vivir moita xente nova no interior de Galicia
“Era un cultivo que se mantiña só, pero hai que cambiar o método. Hoxe é necesario regar, cada vez máis. O clima cambia. Noutros países levan regando moitos anos. Hai que regar para producir antes e para producir mellor. Pedimos ás Administracións que faciliten o rego, con autorizacións e con subvencións para quen queira instalalo. O cultivos profesionais hai que atendelos e hoxe unha plantación nova se non se rega daría moito menos e tería pouco futuro”, conclúe.
“A chuvia foi ouro líquido: os castiñeiros están cargadísimos de ourizos, agora falta que logren levar as castañas adiante”
José Manuel Queijas, produtor de Cerceda e secretario da Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, valora as precipitacións caídas nas última semana de agosto como “ouro líquido”. “A chuvia cambiouno todo. Xa desde o momento da floración en xuño xa se vía que había moitísima floración, foras por onde foras, tanto na Coruña, Ourense, Lugo ou Pontevedra. Os castiñeiros están cargadísimos de ourizos, agora falta que logre levar as castañas adiante”, di.
En canto ao dito de en agosto arder e en setembro beber asegura que “o refrán foi feito antes do cambio climático; este ano arderon en xuño, xullo e agosto, pero agora necesitaban hidratación”, asegura.
A campaña vén adiantada, pero aínda está practicamente por empezar. “As que van caer agora son as híbridas. A Marigoule, por exemplo, cae a principios de setembro e xa está caendo. Vaise adiantar toda a colleita, cada unha con respecto á súa época, unha ou dúas semanas de adianto”, prognostica.
Vaise adiantar toda a colleita, cada variedade unha ou dúas semanas con respecto á súa época
En canto á produción agardada este ano, coincide en que o sector necesita un ano bo. “Levamos 5 ou 6 anos bastante malos entre a avispiña, os fungos e a seca, que afectou o ano pasado ao interior de Ourense”, lembra.
Para o prezo, di, prima sobre todo a calidade da castaña. “Levamos uns anos moi malos. Se non hai rendibilidade, non anima. En Lugo e Ourense hai soutos tradicionais abandonados por falta de relevo xeracional. Pero se a economía da castaña vai ben, se a castaña empeza a saír adiante, sempre haberá xente que se anime e lle vexa futuro”, defende.
“Cando a recollida é temperá, a conservación da castaña resíntese”
Miguel Ángel Areán, está á fronte de Castañas Naiciña, de Chantada, adicada á comercialización en fresco de castaña calibrada, desinsectada e seleccionada e tamén a elaborar unha ampla gama de produtos a partir de castaña.
Mercan en toda Galicia e teñen unha base de produtores estable detrás. “É a pata máis fráxil do banco; a parte da produción está moi pouco profesionalizada”, recoñece. Miguel asegura que de momento non se comezou a recoller castaña con fins comerciais, cando menos nas principais zonas produtoras que subministran ao mercado galego. “Nas zonas máis próximas á costa, onde hai plantacións de hibrido importantes, están empezando a caer. Aquí afortunadamente aínda non empezamos e moito híbrido non hai”, explica.
“É moi cedo, son máis de 15 días de adianto. Eu son pesimista por dous motivos. Porque campañas adiantadas no noso produto sempre significan un problema de mercado. O produto fresco, que absorbe unha importante cantidade da produción, mentres fai tempo quente non se vende. As vendas son frouxas porque non apetecen as castañas. E tamén porque cando a recollida é temperá e segue facendo calor, a conservación do produto resíntese”, di.
Campañas adiantadas coma esta sempre significan un problema de mercado
“Eu persoalmente son anti hibridos porque a castaña vén moi cedo comparado coas autóctonas e porque teñen menores cualidades de aproveitamento para a conservación. Para consumo en fresco teñen a súa demanda nalgún caso, pero desde o punto de vista da transformación non teñen boas cualidades, porque en xeral pelan mal”, argumenta.
Valor engadido máis que cantidade
Miguel agarda que este ano a calidade da materia prima sexa mellor que a das últimas campañas. “Durante os últimos anos houbo unha serie de problemas fitosanitarios moi fortes. Empezamos fai 7 ou 8 anos cos ataques fortes de avispilla e logo polo cambio das condicións climáticas e polo estado de debilidade no que quedaron moitos castiñeiros, houbo moitos problemas de neumoniose, a podredume da castaña, castañas que externamente ves perfectas pero que por dentro están cheas de fungos”, lembra.
Os híbridos non teñen boas cualidades para a transformación porque pelan mal
Esta situación levou a Naiciña a reducir as compras. “Tivemos que baixar volumes. Antes deses problemas andábamos entre 700 e 1.000 toneladas anuais. O ano pasado superamos as 300 e este ano será parecido, sempre que as condicións de produtos acompañen. Estamos nunha fase de menos é máis”, asegura.
Naiciña foi a primeira empresa da península ibérica en facer fariña de castaña, desde o ano 1998. Contan tamén cunha liña de pelado e conservado que lles permite facer conservas durante todo o ano. Fan crema de castañas, castañas en almíbar, puré de castañas, marrón glasé e castañas cocidas envasadas ao baleiro. “Non somos os máis grandes, pero si a industria máis completa en liñas de produción, temos moita diversificación”, evidencia.