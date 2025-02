Chegan a España os Dreamstall, os innovadores cubículos holandeses que melloran o descanso das vacas

Tras varios anos de investigación, a firma holandesa Cowhouse conseguiu crear un lugar de descanso para a vaca que se adapta a todas as posicións normais do seu corpo. O novo sistema de estabulación libre chamado «Dreamstall» ofrécelle toda a liberdade que necesita cando está de pé ou deitada.

Dreamstall ofrece un novo enfoque holístico no deseño de prazas de estabulación libre. Este cubículo revolucionario chega a España da man da empresa galega Animalvit e será presentado a próxima semana na feira agrícola e gandeira CIMAG-GANDAGRO, en Silleda (Pontevedra) onde constituirá unha das principais novidades, pois trátase do primeiro sistema de estabulación libre no que as vacas poden adoptar todas as súas posicións naturais tanto deitadas como de pé. As súas características únicas son a ausencia de barra educadora e de separadores verticais.

O Dreamstall xa non ten barra educadora nin separadores convencionais

A barra educadora ou limitador de pescozo substituíuse por dous corpos esféricos cun oco entre eles que permite á vaca poñerse de pé coa cabeza ergueita. Isto é importante, xa que ten un campo de visión limitado e necesita mirar ao seu redor para ver se hai algún perigo preto.

Os separadores convencionais substituíronse por estruturas de guía horizontais para colocar á vaca recta no cubículo. Deste xeito, a base do aloxamento pode ampliarse considerablemente sen prexudicar a limpeza do establo. As vacas poderán descansar en calquera posición natural sen restricións da instalación ou das vacas veciñas.



Estruturas esféricas

Para permitir que unha vaca permaneza de pé no establo coa cabeza levantada, eliminouse a barra educadora e substituíuse por dous corpos esféricos cun espazo de 40 cm de ancho entre eles. Ao entrar no aloxamento, a vaca detense na posición correcta en canto toca os dous corpos sobre os seus ombreiros. Agora pode permanecer de pé con todas as patas no cubículo. Pode mover a cabeza libremente cara arriba e cara abaixo sen ningunha limitación. Os corpos esféricos son respectuosos cos animais e ofrecen unha comodidade superior.

Marcos-guía

Para permitir que as vacas se deiten en todas as posicións naturais, elimináronse os separadores verticais e substituíronse por bastidores guía horizontais. Hai un espazo de 90 cm entre os marcos.

Cando unha vaca entra no cubículo, colócase en liña recta entre os dous marcos guía. Unha vez deitada, non toca ningún separador e ten moito espazo ao seu ao redor. O marco guía pode moverse lixeiramente cara arriba no caso de que unha vaca o golpee. O Dreamstall pode facerse tan ancho como se desexe. A limpeza do establo xa non será un problema. Recomendamos un ancho por praza de 140 – 160 cm.

Estudo sobre “Redeseño da estabulación libre”

Investigadores da Universidade de Columbia Británica documentaron nun estudo recente os efectos de varios sistemas de estabulación sobre o tempo de descanso e as posturas específicas asociadas ao confort das vacas. Crearon unha zona de aloxamento «alternativa» modificando un cubículo de estabulación libre tradicional e incluíndo tabiques flexibles de ferros de madeira para crear zonas de descanso máis amplas.

Descubriron que posturas como deitarse coas extremidades estendidas ou co pescozo curvado eran as menos frecuentes nos cubículos de estabulación libre. É importante destacar que estas posturas non se vían comprometidas no cubículo de aloxamento alternativo nin nos cubículos abertos. En comparación, a limpeza dos cubículos era maior nos de estabulación libre.

Os investigadores concluíron que un deseño de estabulación alternativo pode proporcionar ás vacas as mesmas vantaxes de confort que un cubículo aberto, pero con melloras na limpeza do aloxamento. Esperan que esta investigación contribúa ao desenvolvemento de novos deseños de estabulación que melloren a comodidade das vacas e sexan beneficiosos para os gandeiros que lles brindan coidados.

Tras varios anos de investigación, Cowhouse International conseguiu deseñar un cubiculo no que as vacas poden adoptar posturas deitadas como na estabulación alternativa, mentres que a limpeza do establo é similar á dos cubículos libres convencionais.

A experiencia de dúas granxas con Dreamstall “Agora as vacas gozan de total liberdade nos cubículos” Na granxa leiteira da familia Sterkenburgh en Ferwoude , no norte dos Países Baixos, unha parte dos cubículos foron substituídos recentemente polos Dreamstalls e co colchón Dutch Mountain. O gandeiro Sjoerd Sterkenburgh conta con entusiasmo as súas experiencias. Na explotación leiteira da familia Sterkenburgh, con 180 vacas, o benestar das vacas é de suma importancia. Cando Cowhouse introduciu o novo separador Dreamstall , espertou inmediatamente o interese dos gandeiros. Sjoerd: “O que máis me atrae é o espazo e a liberdade de movemento que ten a vaca neste cubículo libre. Isto proporciona unha gran comodidade”. Vemos que as vacas se deitan rapidamente e durante moito tempo A principios de agosto pasado, 50 cubiculos existentes foron substituídos por Dreamstalls e por colchóns para vacas Dutch Mountains. “Estes cubículos case sempre están ocupados. Vemos que as vacas se deitan rapidamente e durante moito tempo. Teñen moito espazo para movérense libremente e mostrar o seu comportamento natural”, destaca o gandeiro. As vacas optan por unha maior comodidade Na granxa de Sterkenburgh unha gran parte do establo está equipada con colchóns Dutch Mountain para vacas. “O uso de colchóns Dutch Mountain nos cubículos existentes xa supón unha gran mellora”, afirma Sjoerd. “Pero se as vacas poden optar polos cubículos cos amplos separadores Dreamstall , sempre elixen esta opción”, afirma. No establo, os Dreamstalls teñen unha anchura de 140 cm. “Os cubículos espazosos e o feito de que non estean molestados polas barras garanten un confort adicional para as vacas”, destaca Sterkenburgh. “Poden estar de pé comodamente coa cabeza no alto e mirar en todas direccións, non hai barras que lles estorben, quedan de pé e descansan libremente no establo, o que é agradable de ver”, di o gandeiro con satisfacción. “Notamos que as vacas se deitan máis rápido e durante máis tempo e, por tanto, o tempo que pasan deitadas alóngase. Isto beneficia a produción de leite”, engade. “Cando unha vaca entra no establo, o marco guía garante que se coloque en posición recta. En canto se deita, este marco non lle molesta en absoluto e ten todo o espazo para descansar comodamente. Grazas á guía correcta, as vacas déitanse rectas no Dreamstall , o que tamén significa que os cubículos mantéñense máis limpos”, observa o gandeiro. Actualmente, 10 dos cubículos do grupo con vacas maiores están equipados con Dreamstalls en combinación con colchóns para vacas Dutch Mountain. “Neste grupo, tamén vemos que as vacas prefiren deitarse nos Dreamstalls . Cando estes cubículos están ocupados, as outras vacas esperan ata que haxa un lugar libre. Se teñen a oportunidade, déitanse rapidamente”, asegura. Mellor manexo da granxa Coa instalación dos Dreamstalls, os espazos para descansar ampliáronse de 115 cm a 140 cm de ancho. O gandeiro gañou algúns espazos para deitarse. “Isto non era un problema para o noso establo con pouco gando. Cos cubículos ‘antigos’, que teñen 115 cm de ancho, notamos que as vacas non se deitan unhas á beira doutras, senón de maneira alternada. Cos Dreamstalls, as vacas teñen moito espazo para descansar ou permanecer de pé libremente, o que significa que tamén se deitan cómodamente unhas á beira doutras. Isto tamén significa que se pode aproveitar mellor o establo”, destaca Sterkenburgh. Experiencia da familia Chantaduc nos Alpes franceses Marie, Romain e Loïc dannos a benvida á súa granxa leiteira en Aurieres, a 1000 metros de altitude. O leite das súas 75 vacas utilízase para elaborar o famoso e delicioso queixo “Saint Nectaire”. Recentemente modernizaron o establo existente e aumentaron significativamente o benestar animal. Os novos Dreamstalls proporcionan ás vacas cubículos máis espazosos, o que lles permite recostarse libremente. O establo existente da familia Chantaduc foi renovado co obxectivo de aumentar o benestar animal e ofrecer máis comodidade no traballo aos seus empregados. A comodidade das vacas é unha prioridade para os gandeiros e por iso optaron por equipar os seus cubículos cos novos boxes Dreamstall. Os gandeiros están moi contentos con esta elección, e as súas vacas tamén. Os cubículos existentes con alfombras de goma estaban bastante anticuados, en termos de altura, profundidade e comodidade ao deitarse, o que prexudicaba o benestar animal. Para crear as novas e espazosas prazas de descanso, ampliouse en 1 metro a lonxitude das filas a ambos os dous lados do establo e en sentido lonxitudinal cara ao establo das xovencas. “Vemos que se manteñen de pé nos cubículos e déitanse” O posto en U de 1+1 filas está equipado con novos cubículos Dreamstall en combinación cunha cama profunda. “A liberdade que ten a vaca no Dreamstall cando está levantada ou deitada no box realmente atraeunos”, asegura o granxeiro. “As vacas déitanse rapidamente e gústalles deitarse. No centro do establo hai seis boxes equipados con cubículos Wisconsin en combinación con colchóns para vacas Dutch Mountain. Debido ao espazo limitado, non se puideron colocar aquí os Dreamstalls, pero desta maneira as vacas tamén teñen un lugar cómodo para deitarse aquí”, explica. “As vacas gozan moitísimo dos seus novos e espazosos cubículos”, recoñece o gandeiro.

Distribución en España

AnimalVit é o distribuidor oficial para España dos cubículos Dreamstall

Contacto: Pablo Carro telf. 647599782, pablocarro@animalvit.com