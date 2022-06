Chega á Coruña un barco con 18.000 toneladas de millo de Ucrania

O buque Alppila procede do porto alemán de Brunsbüttel e transporta o cereal a través dunha nova ruta marítima aberta no Báltico para sortear o bloqueo ruso

Un cargamento con 18.000 toneladas de millo ucraíno chegou este luns pola mañá ao porto da Coruña a bordo do buque Alppila no que supón o primeiro envío de cereal a través dunha nova ruta marítima aberta polo Báltico para sortear o bloqueo ao que a armada rusa somete os portos ucraínos do mar Negro desde que comezou a guerra.

O millo que se descargará hoxe no peirao de San Diego para ser almacenado e posteriormente enviado ás fábricas que elaboran o penso para o gando, foi transportado primeiro por estrada desde as fronteiras ucraínas con Romanía e Polonia até o porto polaco de Swinoujscie, onde foi embarcado no cargueiro, que antes de partir cara a augas galegas fixo escala no porto alemán de Brunsbüttel.

“Son pequenos volumes de millo que se van sacando polas fronteiras do oeste de Ucraína en camións cara a Polonia e Romanía”, explica Bruno Beade, director de Agafac, que engade que estas 18.000 toneladas que o Alppila leva nas súas adegas serán moi ben recibidas polos fabricantes de pensos, que continúan sufrindo, do mesmo xeito que gandeiros e consumidores, as fortes subidas das materias primas.

40.000 toneladas desde América

Outro cargamento de millo, neste caso brasileiro chegou tamén estes días ao porto coruñés a bordo do mercante Desert Symphony, que transporta 40.000 toneladas deste gran, o primeiro que recibe Galicia deste país despois de que a Unión Europea decidise autorizar as importacións procedentes de lugares como Brasil e Arxentina como alternativa para cubrir a escaseza de millo ucraíno.

O millo é unha das principais materias primas coas que se elaboran os pensos que alimentan á cabana gandeira e desde o inicio do conflito, en febreiro de 2022, o sector sufriu serios problemas de desabastecemento. Ante esta situación, Agafac e o resto das asociacións que representan ao sector solicitou ao Ministerio de Agricultura suavizar os requisitos fitosanitarios e que se abrise a porta a importacións de cereais fóra de Europa para facer fronte a esta difícil situación, unha medida que entrou en vigor o pasado mes de marzo.