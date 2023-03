Chega á Coruña o maior cargamento de millo ucraíno para Galicia desde o inicio da invasión rusa

O Tramp Lady leva nas súas adegas 65.000 toneladas de cereal procede do porto de Chornomorsk, que forma parte dos roteiros seguros tras ao acordo asinado con Rusia

Galicia recibe hoxe o maior cargamento de millo ucraíno desde o inicio da invasión rusa, coa chegada ao porto da Coruña do mercante Tramp Lady, un buque que leva nas súas adegas máis de 65.000 toneladas de millo.

O Tramp Lady recala na Coruña procedente do terceiro porto máis importante de Ucraína, Chornomorsk, situado a uns 30 quilómetros da cidade de Odesa. Tras atracar no peirao, o buque comezará a baleirar a mercadoría, traballos que se prolongarán durante varios días debido ao elevado número de toneladas que almacena no seu interior. O gran ucraíno destinarase á elaboración de pensos para animais de abasto de Galicia, principalmente.

Galicia pechou o exercicio 2022 cun total de 310.010 toneladas de millo procedente de Ucraína descargados (sobre todo no porto da Coruña), o que supón ao redor dun terzo do consumo anual de cereais para a elaboración de penso na comunidade autónoma, que supera o millón de toneladas.

A maior parte destas partidas, con todo, recibíronse nos dous primeiros meses de 2022, antes da invasión rusa que desencadeou a guerra en Ucraína, cando chegaban a Galicia procedentes dese país unhas 200.000 toneladas de millo, con fretes medios de 45.000 toneladas por barco.

Así, tras o estalido do conflito, o 24 de febreiro de 2022, houbo que esperar ao mes de xuño para recibir o primeiro envío de millo a través dun novo roteiro marítimo aberta polo mar Báltico para sortear o bloqueo ruso. O 10 de xuño atracaba no porto coruñés o buque Alppilia cun cargamento de 18.000 toneladas de millo ucraíno.

O corredor de cereais

E é que desde o inicio da guerra, Galicia recibiu unicamente 109.900 toneladas de cereal ucraíno no medio de importantes problemas loxísticos que obrigaron a buscar roteiros alternativos ante o bloqueo ao que a Armada rusa someteu o Mar Negro ata que, grazas á mediación de Turquía e a ONU, foi posible alcanzar un acordo que permitise a exportación de gran desde o porto de Odesa. En agosto de 2022, o porto de Chornomorsk uníase á operación do corredor de cereais.

A continuidade deste roteiro, con todo, periga debido á ameaza rusa de non prorrogar o acordo que permite a Ucraína exportar os seus cereais utilizando un corredor seguro a través do Mar Negro.

A interrupción deste acordo obrigaría a Ucraína a renovar as exportacións de cereal desde portos do Mar Báltico, aos que o gran tería que ser trasladado por estrada cruzando o país en guerra primeiro e Polonia despois.