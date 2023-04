Charlas sobre a nova PAC na provincia de Lugo

Os Servizos Agrarios dependentes da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural en Lugo seguen programando charlas informativas en distintos concellos da provincia en relación coa normativa que vai afectar á nova PAC 2023-2027.

O calendario previsto para este mes de abril é o seguinte:

Mércores 12 ás 11:00 horas na Casa da Cultura de Guntín

Venres 14 ás 11:00 horas no Centro Sociocultural de Xuventude de Monterroso

Luns 17 ás11:00 horas no Local de Usos Multiples do Incio

Martes 18 ás 11.30 horas no Centro Sociocultural de Friol

Mércores 19 ás 11:00 horas na Casa da Cultura de Outeiro de Rei

As charlas serán impartidas por José Manuel Ferreiro, Xefe do Servizo do FOGGA en Lugo e por persoal técnico da Oficina Rural de Lugo (antiga Oficina Agraria Comarcal).