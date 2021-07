A Asociación de Produtores de Leite de Galicia (PROLEGA) organiza para o vindeiro luns, 12 de xullo, no concello coruñés de San Sadurniño unha charla sobre “O futuro da xestión dos xurros en Galicia”.

A charla terá lugar de 15:30 a 17:30 horas na Casa da Cultura e será impartida por Xoán Castro, enxeñeiro agrónomo do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

Nela explicará os cambios que se aveciñan tanto na maquinaria de aplicación (inconvenientes e vantaxas, viabilidade…etc); os cambios normativos que se prevén tanto a nivel europeo como español (nova PAC, novo decreto de fertilización…etc); a importancia do almacenamento do xurro (capacidade das fosdas, cuberta das mesmas..etc) ou as recomendacións de abonado (boas prácticas para aplicar o xurro, o aforro que supón en abonos minerais..).

Para inscribirse é preciso chamar ao 636 884 861 ou enviar un email a [email protected]