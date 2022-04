Charla na Pobra do Brollón sobre o proxecto ecolóxico de Tanquián

Data inicio: 28/04/2022

Data fin: 28/04/2022

Lugar: Casa da Cultura Olga Novo, Rúa Samoeiro, Puebla del Brollón, España

A Pobra do Brollón (Lugo) acolle mañá xoves, 28 de abril, unha charla sobre Tanquián, un proxecto ecolóxico situado no concello lucense de Ferreira de Pantón. O evento enmárcase nunha serie de charlas organizadas polo Concello da Pobra do Brollón para difundir propostas centradas no arraigamento no rural.

Tanquián orixinouse hai tres décadas da man dun inglés e unha alemá que se mudaron a Pantón para crear un proxecto baseado nos principios da permacultura e a autosuficiencia alimentaria. Actualmente, a nova xeración de Tanquián traballa na evolución do proxecto, aínda mantendo a esencia ecolóxica e comunitaria. As irmás May e Lily Baker estarán na Pobra do Brollón para falar deste proceso e de alternativas de vida no rural galego. Levarán ademais unha mostra de produtos da finca.

A charla será o xoves 28 ás 20:15 na Casa da Cultura ‘Olga Novo’. O acceso é de balde, previa reserva por chamada ou WhatsApp no teléfono 650 624 828.