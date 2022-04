A sesión, organizada pola asociación de gandeiros Agromuralla, correrá a cargo do enxeñeiro agrónomo Quico Ónega e desenvolverase a partir das 16:00 horas no salón de actos da Escola Politécnica

O enxeñeiro agrónomo e investigador do Laboratorio do Territorio (Laborate) da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus de Lugo Quico Ónega ofrecerá este mércores 6 de abril, a partir das 16:00 horas, no salón de actos da Escola Politécnica Superior de Enxeñería, unha charla informativa sobre a futura PAC.

A sesión está promovida pola asociación Agromuralla e o acceso é libre e gratuíto ata completar o aforo.