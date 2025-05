Charla este sábado en Tomiño sobre prevención de incendios forestais

As Comunidades de Montes Veciñais do Baixo Miño organiza este sábado no auditorio de Goián, no concello pontevedrés de Tomiño, unha xornada sobre prevención de incendios forestais.

A xornada comezará coa intervención de Manuel Rodríguez, director xeal de Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural, que falará sobre a prevención de grandes incendios forestais.

A continuación, Juan Picos, Laura Alonso e Thais Rincón, do equipo de investigación do FIREPOCTEP+ da Universidade de Vigo, explicarán cales son as áreas estratéxicas na comarca para a prevención de grandes incendios, mentres que Adrián Regos, da Misión Biolóxica de Galicia, ofrecerá unha charla sobre territorios máis resilientes aos incendios.

Pola tarde, será a quenda das comunidades de montes: as do Rosal e de Vigo contarán como se enfrontaron ao lume, mentres que a de Randulfe explicará como organizan a vixilancia. A mesa redonda será moderada polo xornalista Luis Pardo.