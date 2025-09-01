Charla en Muimenta sobre o agrupamento voluntario de terras

A Asociación de Empresarios de Muimenta organiza o martes 16 de setembro unha charla informativa sobre o agrupamento voluntario de terras. O acto terá lugar a partir das 11 da maña na Casa da Cultura de Muimenta. A charla é aberta para veciños tanto do concello de Cospeito como doutros lugares de Galicia.
O colectivo empresarial de Muimenta, que engloba tamén a gandeiros e gandeiras da localidade, foi coñecedor do programa que a Xunta de Galicia, que a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), realiza para o agrupamento voluntario de terras, considerando que pode ser interesante para os seus asociados, así como da veciñanza en xeral.
As permutas de interese agrario son unha ferramenta eficaz para a mobilización de terras. Grazas a este instrumento, os propietarios de fincas rústicas poderán intercambiarlas mediante mutuo acordo, mellorando deste xeito a productividade das exprotacións agrarias.
O acto está organizado pola Asociación de Empresarios de Muimenta en colaboración con AGADER, da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, e o Concello de Cospeito.