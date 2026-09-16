“Chama a atención que teñamos medias de produción de 45 litros sen usar silo de millo”

Alberto Suárez Mourelle e Mónica Fente Rodríguez están á fronte dunha explotación leiteira que moxe 100 vacas na actualidade. Ubicada na parroquia de Esperante, no concello de Taboada, traballan sen silo de millo na ración e logran producións medias de 45 litros.
Esta gandería familiar apostou fai 15 anos polos cruzamentos para aumentar a lonxevidade e a saúde dos seus animais. Agora decidiu robotizar o muxido e a alimentación do gando para gañar calidade de vida.
Atenden a explotación entre os dous coa axuda dun empregado. Os pais de Alberto, Antonio e Odina, xubiláronse no ano 2006 e, con 18 anos, decidiu continuar coa explotación que iniciara o seu avó. “Meu avó tiña unha vaca rubia e o veciño outra e cando querían enganchar o carro tiñan que poñerse dacordo para poder xunguir as dúas vacas”, conta.
Cando collín eu a granxa había 20 vacas na casa e non había acceso para entrar con camións
Coa idea de medrar, no ano 2007 Alberto colleu outra gandería en Arcos, en Chantada, para quedarse coa súa cota láctea e os dereitos da PAC, e no 2010 fixo a nave nova no actual emprazamento. “Até entón estabamos aínda no establo vello a carón da casa con vinte e pico vacas e sen bos accesos, pero daquela se non tiñas cota non podías arrincar”, relata.
“Desde o 2006 ao 2010 foise aumentando e aquí á nave nova chegamos con 40 e pico cabezas xa”, prosegue. Na actualidade contan con 193 cabezas, das que 103 son vacas en muxidura.
Robotización
No ano 2019 instalaron o primeiro robot de muxido e unha amamantadora para as becerras e no 2023 o segundo box de muxido e o robot limpador, ampliando tamén a nave. Na primavera deste ano puxeron o carro de alimentación automatizada Lely Vector.
“Agora temos todo moi cómodo porque temos todo aquí xunto, tanto as vacas de produción como as secas e a recría, e moitos procesos témolos automatizados”, destaca Mónica.
Á hora de atopar a alguén para traballar, ter todo mecanizado facilítache as cousas
En canto ás instalacións, nos últimos 15 anos foron ampliando e renovando tanto a nave principal, na que están as vacas en produción e as secas, como a destinada á recría. Dispoñen de cama quente na recría e nas secas e area nos cubículos.
Instalaron tamén ventiladores para mellorar o confort do gando. “Aínda que estamos no alto, esta é unha zona quente e este ano cando veu a primeira ola de calor xa no mes de xuño o que pasaba é que pona noite non refrescaba, seguía habendo temperaturas de vinte e pico grados, polo que a vaca pasa todo o día estresada, de día e de noite. Iso antes non pasaba”, asegura.
Venda de recría
A recría faise na propia granxa e os excedentes son vendidos. “Temos para diagnosticar 13 xovencas do mesmo mes. A previsión é que en 4 ou 5 meses nos empece a sobrar bastante recría”, di. “Antes de montar o segundo robot vendiamos sobre 20 xovencas por ano e este ano vendimos unhas 15 xatas de pequeniñas”, contan.
Antes de montar o segundo robot vendiamos unhas 20 xovencas por ano
Cando nacen, as becerras están 10 días en boxes individuais e despois outros 70 días na amamantadora. Entre os 80 e 90 días son destetadas e a primeira inseminación prodúcese entre os 13 e os 14 meses. “Veñen parindo todas antes dos dous anos”, explican.
En Procross desde fai 15 anos
Alberto empezou a cruzar o seu gando cando o pasou para a nave nova, aló polo ano 2010 e 2011 e hoxe están ao 100% en Procross, seguindo o sistema de inseminación rotacional con tres razas. “Primeiro empecei poñendo montbeliard e frisón nada máis porque me gustan as vacas grandes e con moita capacidade de inxesta, pero agora xa meto tamén rojo sueco”, conta Alberto. “Xa temos algunha xata parida roja moi boa, dando 45 litros con 257 días en leite e cunha previsión de 14.000 litros para a primeira lactación, pero son máis finas. Eu ao cruce con montbeliard o único que lle poño pode ser o carácter ”, admite.
Temos vacas cruzadas de terceiro parto que en tres lactacións levan producidos 47.000 litros
Comparando unha vaca frisona cunha cruzada, Alberto asegura que “a frisona puntea máis ao principio da lactación, pero ao final a cruzada aguanta máis tempo o leite”. Levan máis de 10 anos entregando o leite a Reny Picot, polo que priorizan litros sobre calidades.
Levan máis de 10 anos entregando o leite a Reny Picot, polo que priorizan litros sobre calidades
A media de produción da granxa de todo o ano sitúase en 44-45 litros pero nesta primavera notaron un repunte. “Chegamos antes de que viñera o calor a 47 litros diarios de media, cun 3,50% de graxa e un 3,35% de proteína”, concreta.
Taxa de preñez do 28%
A estratexia reprodutiva que seguen nesta granxa é a de facer lactacións prolongadas. “Inseminamos arredor dos 100 días tralo parto, esperámoslles bastante porque non inseminamos vacas por enriba dos 50 litros, aínda que leven cerca dun ano paridas, porque despois non as damos secado”, recoñece.
Fan lactacións moi longas, cunha media de intervalo parto-parto é de 430 días
A media de días en leite neste momento é de 236 días e a taxa media de preñez da explotación é dun 28,7%. “Desde que decidimos inseminar unha vaca, en 30-31 días está preñada. A media é de dúas doses por vaca”, asegura.
A media de días abertos é de 137 días e o intervalo parto-primeira inseminación de 104 días. Poñen todo seme sexado nas xatas e vacas elixidas para reposición e ao resto insemínanas con cruces cárnicos, ben con blonde de Aquitania, ben con azul belga.
As vacas que están dando máis de 50 litros non se inseminan, como se levan 200 días paridas
Neste momento, malia os efectos do calor do verán sobre a reprodución, teñen un 58% das vacas preñadas, un 23% de vacas inseminadas en un 18% de paridas. A taxa de concepción a primeira inseminación é do 43%, contando a media de vacas e xovencas.
Lonxevidade e desvelle
“As vacas cruzadas son máis duras e aguantan máis partos”, asegura Alberto, que pon como exemplo dúas vacas cruce de frisona con montbeliard que aínda seguen a dar leite na explotación con 9 e 10 partos respectivamente. “Levan máis de 100.000 litros producidos cada unha”, detalla.
Menciñas case non mercamos ningunha
Ademais, di, “non é o mesmo mandar ao matadoiro unha frisona ou unha cruzada”, evidencia. “No mes de xullo mandamos dúas que deixaron 3.000 euros por cabeza. Eran vacas que ían de dar leite, sen cebar”, lembra. “Por unha pinta non che dan iso”, asegura.
A taxa de eliminación actual da granxa é dun 19,5% e a maioría é voluntario, cunha taxa de reposición dun 28% ao estar medrando neste momento para completar a capacidade do segundo robot.
As vacas cruzadas teñen todas un ubre moi bo para o robot
Un dos factores que destacan Alberto e Mónica das vacas cruzadas é a súa mellor adaptación ao robot de muxido. “Sobre todo polo ubre, que é máis alto e mellor conformado, cos tetos máis pequenos e máis separados”, describen.
Recuperación de vacas con tratamento con plasma
Fan secado selectivo, usando antibiótico só en aquelas vacas con células moi altas e asesorados por Cándido, o veterinario da explotación, utilizan tratamentos intramamarios con plasma para a recuperación de animais que sufriron problemas de mastite durante a lactación.
“Funciona moi ben. Vacas con tetos secos de todo logran recuperalo tralo secado mediante este tratamento con plasma. O ano pasado secamos unha vaca con dous tetos e con células nos dous e este ano pariu totalmente recuperada, tanto que non sabes cal era o teto que tiña mal. É algo impresionante”, asegura Alberto.
O tratamento hai que poñelo ao secado e o seu custo compensa con creces. “Evitas ter que mandar moitas vacas a matadoiro que doutro xeito serían claramente vacas de descarte”, recoñece.
74 hectáreas de superficie e ración sen silo de millo
Traballan en total 74 hectáreas de superficie, na que non botan millo. “Temos todo a herba. Esta é unha zona moi seca que non garante boas producións e temos tamén o problema do xabarín”, explica.
A ración de alimentación das vacas en produción leva neste momento 15 kg de silo de herba, 15 kg bagazo de cervexa, 9 kg penso no carro e unha media de 8,5 no punteo do robot e palla para compensar o exceso de humidade do silo de herba de segunda corta e do propio bagazo.
O bagazo sírvellelo Estrella Galicia pero nos momentos de escaseza e dificultades de subministro, súpleno con rolos de remolacha azucareira procedentes dos subprodutos da industria transformadora.
Silo de herba con moita proteína
“A moita xente chámalle moito a atención as medias de produción que temos sen utilizar silo de millo. Até fai 3 anos non usabamos bagazo, botabamos só silo de herba, e as medias eran máis baixas, pero aínda así chegabamos a 41-42 litros con herba soa”, recoñece Alberto.
A moita xente chámalle moito a atención as medias de produción que temos sen utilizar silo de millo
A clave, di, está en facer un silo de herba con moita calidade. “A herba cortámola pequena e facemos moito presecado. Así logramos que teña moita proteína. É case como alfalfa deshidratada cando a ensilamos”, compara.
Este ano ensilamos a primeira corta con 4 días de presecado
Este ano ensilaron a primeira corta, por exemplo, con 4 días de presecado.“O raigrás cortámolo moi novo, cando aínda é todo folla, moito antes de que espigue. Abonamos con moito purín e 200 kg de nitramón para cada corta. O silo da primeira corta do ano pasado tiña un 19% de proteína. Así no penso non temos que botar nin soia nin colza, é case todo fariña de millo”, di. Para abaratar a ración, teñen previsto facer un depósito para fariña de millo e outro para colza e comezar a traer as materias primas directamente.
Temos previsto facer un depósito para fariña de millo e outro para colza e traer as materias primas directamente
As especies pratenses que utilizan son o raigrás inglés e o italiano e fan dúas cortas de silo e unha de herba seca para a ración das xovencas e as vacas secas. “Cortámola tamén pequena, deixamos unicamente que lle caia a semente”, explica.
Lely Vector
Tiñan un carro mesturador autopropulsado para elaborar as distintas racións de alimentación do gando, pero no último ano decidiron incorporar un robot de alimentación Lely Vector. “Aforra man de obra e dálles ás vacas comida fresca 8 veces ao día, polo que hai menos cantidade no pesebre e durante menos tempo, polo que non quece, sobre todo no verán”, destaca.
Subimos case 2 litros por vaca desde que incorporamos o robot de alimentación
“Iso fai que coman máis. Están comendo sobre 1.000 kg máis de comida ao día”, detalla. E iso, di, nótase na produción. “Subiron case dous litros desde que incorporamos o robot de alimentación”, asegura.
Robotización do muxido e a limpeza
Cando fixo o establo novo, no ano 2010, Alberto instalou nel unha sala de muxido. Pero no 2019 decidiu poñer o primeiro robot de muxido. “Antes axudábanme os meus pais pero a medida que se foron facendo maiores decidimos montar o primeiro robot para darlles un pouco de descanso a eles. Vin que funcionaba ben e por iso decidimos poñer o segundo”, explica.
Tamén cambiaron o sistema de limpeza mediante arrobadeiras por un robot de limpeza. “Os cables das arrobadeiras daban moitos problemas ao ter area nas camas, por iso puxemos o Colector. Para min é mellor porque os pasillos tamén están secos e limpos e coas arrobadeiras non. Iso fai que haxa menos accidentes”, destaca.
Calidade de vida
No día a día acostuman chegar á granxa ás 9 da mañá. “Nunha hora e pico temos todo listo. O que facemos é meter os atrasos ao robot de muxido, mirar que haxa comida na cociña e revisar que todos os becerros acudiran á amamantadora”, indican.
O tempo que antes adicaban a muxir ou a facer o carro poden destinalo agora a outras tarefas da granxa e cando toca meter comida á cociña do robot de alimentación, algo que fan cada dous días, lévalles unha hora aproximadamente.
“O feito de non ter que muxir á hora de atopar alguén para traballar penso que che facilita moito as cousas porque fai o posto de traballo máis atractivo. Robotizar ten esa vantaxe, por un lado que che saca traballo e por outra que fai máis doado atopar quen que veña axudar”, salienta Mónica.
Traballo agrario
A robotización das tarefas ordinarias na granxa permítelle a Alberto atender el mesmo boa parte do traballo agrario, cun parque de maquinaria propio centrado sobre todo no ensilado da herba e a recollida da herba seca, xa que o feito de non botar millo facilita os traballos e abarata os custos.
Son socios da cooperativa Aira, da que botan man en momentos puntuais para traballos concretos, como por exemplo á hora de sacar o xurro. A campaña de ensilado da herba, que tamén lles facía o parque de maquinaria da cooperativa, agora fana eles directamente, logo de mercar este ano unha enroladora-encintadora.
Para poder cubrir as necesidades de alimentación da súa cabana gandeira, precisan facer arredor de 2.000 bolos cada ano
“Antes ensilabamos en silos de formigón e agora facémolo todo en rolos. Éme máis cómodo á hora de levar para a cociña do robot de alimentación e despois tamén é a comida máis fresca sempre, porque do outro xeito á fronte do silo é moi grande e ao non andalo todos os días tiña medo a que quecera”, valora Alberto. Para poder cubrir as necesidades de alimentación da súa cabana gandeira, precisa facer arredor de 2.000 bolos cada ano.
Reportaxe elaborada coa colaboración comercial de Global Genetics