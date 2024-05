Cerceda acollerá unha xornada sobre iniciación á castañicultura

O Concello de Cerceda, en colaboración coa Asociación Galega das Castañas e dos Soutos (AGACAS), organiza unha xornada teórica sobre iniciación á castañicultura. O evento terá lugar o sábado 8 de xuño, de 9 a 14 horas, no Auditorio de Cerceda.

A xornada será impartida por Miguel Ángel Vázquez de la Mata, técnico auxiliar de Explotacións Agropecuarias e xestor integral do viveiro de castaños Viveros Castanea Sativa. As inscricións para estas xornadas xa están abertas e poden realizarse a través da ligazón dispoñible na páxina web do Concello de Cerceda.